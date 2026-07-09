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Cultura

A situação crítica de um dos fundadores do Black Sabbath

Baterista da banda de heavy metal, Bill Ward, de 78 anos, fez longo desabafo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 18h42
Black Sabbath: Bill Ward, Geezer Butler, Ozzy Osbourne, Tony Iommi
Black Sabbath: Bill Ward, Geezer Butler, Ozzy Osbourne, Tony Iommi  (Chris Walter/Getty Images)
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Um dos fundadores do Black Sabbath, o baterista Bill Ward, de 78 anos, revelou viver uma situação crítica, dependendo cada vez mais de uma cadeira de rodas para se locomover. “Estou anunciando hoje, com certa tristeza, mas sem dúvida com sinceridade, que cheguei a um ponto em que preciso usar cadeira de rodas em público com cada vez mais frequência, principalmente em aeroportos ou eventos públicos. Ainda consigo andar, não há dúvidas, mas não consigo andar muito longe sem precisar descansar, ou seja, preciso sentar.”, descreveu o artista em um longo desabafo publicado no Facebook.

Na imagem compartilhada por Ward, ele aparece sentado na cadeira de rodas, que vem sendo sua companheira há um ano e meio, principalmente em aeroportos, mas tranquilizou os fãs ao dizer que não pretende abandonar seu instrumento de trabalho e que está longe de se aposentar.

“Eu costumava caminhar longas distâncias, já andei em muitas partes diferentes do mundo e ainda sou baterista. Ainda consigo tocar muito bem para um senhor de 78 anos. Meus talentos e ambições, e minha necessidade inabalável de ser artístico e de tocar bateria, continuam tão fortes quanto eram há tantos anos. Só estou dizendo que, se você me vir em uma cadeira de rodas, é porque estou apenas pegando uma carona. Não estou aposentado, doente, desistindo ou qualquer um desses pensamentos que surgem quando vemos pessoas em cadeiras de rodas. Estou tornando pública e transparente minha nova forma de transporte e deixando claro que estou bem.”, disse o baterista.

“Se você me vir nos aeroportos ou visitando amigos em arenas de música ou teatros, diga oi, eu não mordo, só vou parecer diferente. Muito amor para todos vocês e continuarei arrasando até morrer.”, concluiu o metaleiro.

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Bill Ward fundou o Black Sabbath junto com o vocalista Ozzy Osbourne (1948-2025), o guitarrista Tony Iommi e o baixista Geezer Butler em 1968. A banda encerrou suas atividades em 5 de julho de 2025, após uma grande despedida no estádio Villa Park, em sua cidade natal, Birmingham, pouco antes da morte de Ozzy, aos 76 anos, no dia 22 do mesmo mês.

Nenhum dos álbuns de Ward foi oficialmente anunciado até o momento da publicação.

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