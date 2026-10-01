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Cultura

A série de TV que ajudou passageiro a evitar queda de avião

Israelense, sem experiência como piloto, agiu quando a aeronave perdeu altitude

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 16h12 | Atualizado em 1 out 2026, 16h14
Homem careca sorrindo em camiseta branca suja, abraçado por uma menina de cabelo cacheado e outros homens, em meio a uma multidão noturna
Israelense Yaniv Hayun que evitou queda de avião (Jamal Awad/picture alliance/Getty Images)
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A série de TV que ajudou passageiro a evitar queda de avião Priorize VEJA no Google

Uma série de televisão sobre acidentes aéreos acabou tendo um papel inesperado em uma situação real de emergência. O israelense Yaniv Hayun, passageiro de um voo da Flydubai que enfrentou uma grave ocorrência na quarta-feira, 30, afirmou que os conhecimentos adquiridos assistindo a Mayday: Desastres Aéreos o ajudaram a saber como agir quando a aeronave perdeu altitude rapidamente.

O caso aconteceu durante o voo FZ1073, que seguia de Dubai para Tel Aviv. Segundo os relatos divulgados, o copiloto atacou o comandante com uma faca dentro da cabine. O avião perdeu cerca de 4 mil metros de altitude em aproximadamente 30 segundos, enquanto passageiros tentavam conter o agressor e auxiliar o piloto ferido. Foi nesse momento que Hayun, que não tinha experiência profissional como piloto, entrou em ação. Ele contou que assumiu os comandos e puxou o manche para cima quando percebeu que a aeronave estava mergulhando. A intervenção ajudou a interromper a perda de altitude antes que uma tragédia acontecesse.

A séri mencionada pelo passageiro é uma produção documental canadense que dramatiza acidentes e incidentes reais da aviação. Mayday: Desastres Aéreos utiliza informações de investigações, registros das caixas-pretas e depoimentos para reconstruir o que aconteceu em cada ocorrência e mostrar como falhas técnicas ou humanas contribuíram para os acidentes. A produção já soma 26 temporadas.

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