A série de TV que ajudou passageiro a evitar queda de avião
Israelense, sem experiência como piloto, agiu quando a aeronave perdeu altitude
Uma série de televisão sobre acidentes aéreos acabou tendo um papel inesperado em uma situação real de emergência. O israelense Yaniv Hayun, passageiro de um voo da Flydubai que enfrentou uma grave ocorrência na quarta-feira, 30, afirmou que os conhecimentos adquiridos assistindo a Mayday: Desastres Aéreos o ajudaram a saber como agir quando a aeronave perdeu altitude rapidamente.
O caso aconteceu durante o voo FZ1073, que seguia de Dubai para Tel Aviv. Segundo os relatos divulgados, o copiloto atacou o comandante com uma faca dentro da cabine. O avião perdeu cerca de 4 mil metros de altitude em aproximadamente 30 segundos, enquanto passageiros tentavam conter o agressor e auxiliar o piloto ferido. Foi nesse momento que Hayun, que não tinha experiência profissional como piloto, entrou em ação. Ele contou que assumiu os comandos e puxou o manche para cima quando percebeu que a aeronave estava mergulhando. A intervenção ajudou a interromper a perda de altitude antes que uma tragédia acontecesse.
A séri mencionada pelo passageiro é uma produção documental canadense que dramatiza acidentes e incidentes reais da aviação. Mayday: Desastres Aéreos utiliza informações de investigações, registros das caixas-pretas e depoimentos para reconstruir o que aconteceu em cada ocorrência e mostrar como falhas técnicas ou humanas contribuíram para os acidentes. A produção já soma 26 temporadas.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)