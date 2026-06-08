A série de sucesso dos anos 2000 que chegou ao catálogo da Netflix
Everwood, drama estrelado por Treat Williams e revelação de Emily VanCamp e Chris Pratt, volta a ganhar destaque ao estrear no streaming
Uma das produções mais lembradas da TV dos anos 2000 chegou ao catálogo da Netflix recentemente, após anos indisponível no streaming. Everwood, drama exibido entre 2002 e 2006 na televisão americana, mas que também conquistou fãs no Brasil na mesma época pois foi ao ar pelo SBT na TV aberta e no Warner Channel, na TV por assinatura. Apesar de ter tido apenas quatro temporadas, a história protagonizada por Treat Williams (1951-2023) deixou uma marca na cultura pop e ainda foi responsável por lançar atores como Chris Pratt e Emily VanCamp, que alcançaram fama internacional anos depois.
Criada por Greg Berlanti, produtor que se tornaria uma das figuras mais influentes da TV americana nas décadas seguintes, a trama acompanha o renomado médico Andy Brown (Treat Williams), um neurocirurgião de sucesso de Nova York que, após a morte trágica da esposa em um acidente de carro, decide se mudar para Everwood, cidade pequena — fictícia — do Colorado, com os filhos Ephram, adolescente interpretado por Gregory Smith, e Delia, menina vivida por Vivien Cardone.
Atormentado pela saudade da esposa, Julia (Brenda Strong), Andy toma a decisão de recomeçar após anos negligenciando a própria família em favor da excelência no trabalho, que lhe rendeu muito dinheiro e fama. Em Everwood, então, ele decide abrir uma clínica e prestar serviços médicos gratuitos, o que inicia uma rivalidade com Harold Abbott (Harold Abbott), o então único doutor da cidade, que cobra seus atendimentos.
A trama é centralizada principalmente pela relação tensa entre Andy e Ephram, que ressente o pai por sua ausência em casa e por ele sempre priorizar o trabalho. A revolta do jovem aumenta com a mudança, mas ele vê uma boa perspectiva quando conhece a encantadora Amy (Emily VanCamp), que se aproxima dele com segundas intenções.
O elenco ainda conta com Merrilyn Gann, John Beasley, Debra Mooney e Stephanie Niznik.
Com aspecto de “série conforto”, a trama se assemelha a Gilmore Girls (2000-2007) e construiu uma audiência fiel graças à combinação de romances, conflitos geracionais e histórias de superação. Embora nunca tenha figurado entre os maiores fenômenos de audiência da televisão americana, a produção desenvolveu uma base de admiradores extremamente engajada, que acompanhou cada passo dos personagens ao longo de sua trajetória.
O apego dos fãs ficou evidente quando a série foi cancelada em 2006, após a fusão das emissoras The WB e UPN, que deu origem à rede The CW. A decisão provocou forte reação do público. Em um dos protestos mais curiosos da época, admiradores da produção organizaram uma ação simbólica envolvendo uma roda-gigante em frente ao escritório da então presidente da emissora, Dawn Ostroff, em uma referência a um dos principais elementos da cidade fictícia.
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