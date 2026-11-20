A nova série da Netflix, The Body, estreou em 11 de novembro e já enfrenta uma campanha internacional para ser retirada do catálogo. O movimento começou nos Estados Unidos, onde a organização conservadora cristã CitizenGO lançou um abaixo-assinado acusando a produção de ser “blasfema” e “anticatólica”. A mobilização ultrapassou 128 mil assinaturas e chegou ao Brasil com uma versão da petição em português intitulada “Netflix: cancele The Body e pare de atacar a fé cristã”.

Criada por Quinn Shephard, a trama acompanha um grupo de adolescentes de uma escola católica americana que, durante uma festa de Halloween, realiza um ritual satânico como parte da iniciação de uma nova integrante da equipe de dança. A brincadeira termina em tragédia e desencadeia visões religiosas e uma onda de histeria coletiva.

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A petição, lançada antes mesmo da estreia, critica especialmente as cenas que associam símbolos católicos a rituais demoníacos e sexualidade. Os organizadores também questionam a campanha de divulgação da Netflix, que apresenta as personagens como jovens que rezam muito, mas pecam ainda mais. Apesar da mobilização, a produção de oito episódios permanece disponível na plataforma e figura entre os títulos mais assistidos do serviço de streaming.

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