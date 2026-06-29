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Cultura

A série brasileira que fez goleiro do Japão ganhar destaque em jogo na Copa

Atuação de Zion Suzuki repercutiu entre torcedores

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h47 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h41
Goleiro japonês em uniforme verde, luvas claras e chuteiras laranja, mergulha para defender uma bola de futebol colorida no gramado, com a rede do gol ao fundo
Zion Suzuki, goleiro do Japão (Steve Limentani/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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O confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, que terminou com a vitória da seleção brasileira por 2 a 1, trouxe de volta o meme “Tia Helena odiava Suzuki”, que ganhou as redes sociais há alguns meses. A frase viralizou entre torcedores durante a partida e ganhou novo significado por causa do sobrenome do goleiro japonês Zion Suzuki.

O bordão surgiu a partir da série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley, do Globoplay. Na produção, as irmãs Juliana e Andréa Lundgren chamaram atenção pelo jeito espontâneo ao comentarem uma história envolvendo a família da empresária Anita Harley e transformaram a frase em um fenômeno nas redes.

Com a confirmação do Japão como adversário do Brasil no Mundial, usuários passaram a associar o meme ao goleiro japonês, que virou um dos nomes mais comentados durante o duelo. A brincadeira ganhou força principalmente porque Suzuki era apontado como uma das ameaças da seleção japonesa pela qualidade com os pés e pela atuação segura no gol.

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Além do “Tia Helena”, outros memes envolvendo a cultura japonesa, animes e referências brasileiras também dominaram as redes durante o confronto entre as seleções.

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