A série brasileira que fez goleiro do Japão ganhar destaque em jogo na Copa

O confronto entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo, que terminou com a vitória da seleção brasileira por 2 a 1, trouxe de volta o meme “Tia Helena odiava Suzuki”, que ganhou as redes sociais há alguns meses. A frase viralizou entre torcedores durante a partida e ganhou novo significado por causa do sobrenome do goleiro japonês Zion Suzuki.

O bordão surgiu a partir da série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley, do Globoplay. Na produção, as irmãs Juliana e Andréa Lundgren chamaram atenção pelo jeito espontâneo ao comentarem uma história envolvendo a família da empresária Anita Harley e transformaram a frase em um fenômeno nas redes.

Com a confirmação do Japão como adversário do Brasil no Mundial, usuários passaram a associar o meme ao goleiro japonês, que virou um dos nomes mais comentados durante o duelo. A brincadeira ganhou força principalmente porque Suzuki era apontado como uma das ameaças da seleção japonesa pela qualidade com os pés e pela atuação segura no gol.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Além do “Tia Helena”, outros memes envolvendo a cultura japonesa, animes e referências brasileiras também dominaram as redes durante o confronto entre as seleções.

entendendo cada vez mais a tia helena #BraxJap pic.twitter.com/UwCtrzjcMT — picasso no lavabo (@tic0lino) June 29, 2026

Continua após a publicidade

Publicidade