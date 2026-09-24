A saúde de Niara se fortalece: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 24/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 157 – quinta-feira, 24
Graça se desespera com a morte de Casemiro, e todos ficam consternados. Alika revela a Tonho que Casemiro sofreu um mal súbito, e o rapaz fica transtornado. Omar confessa a Salma que gostou de saber de seu interesse por ele. Binta revela a Jawari seus planos para Batanga na ausência de Jendal. Gamba se apresenta a Dumi e Kênia como aliado da rebelião. Todos comparecem ao velório de Casemiro. Tonho propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos em homenagem a Casemiro. A saúde de Niara se fortalece, e Alika comemora. Virgínia teme que Mirinho decida ficar no engenho. Mirinho descobre que Casemiro deixou suas terras para Tonho.