A saída de Renato Aragão na Justiça para evitar penhora de mansão

O humorista Renato Aragão recorreu à Justiça para tentar evitar que uma mansão avaliada em 18 milhões de reais, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, seja levada a leilão para quitar uma dívida de impostos. Ao lado da mulher, Lilian Aragão, ele pediu a suspensão da cobrança por 30 dias, prazo que, segundo seus advogados, permitiria concluir um acordo com a Prefeitura do Rio.

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Como adiantou a coluna GENTE, a propriedade do comediante foi alvo de uma ordem de penhora determinada pela Justiça no último dia 30, em razão de uma dívida no valor de 548 mil reais referente ao não pagamento de IPTU entre os anos de 2021 e 2023. A execução foi movida pelo município após a falta de pagamento dos impostos.

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Na manifestação apresentada à Justiça, a defesa afirma que as negociações com a prefeitura estão avançadas e envolvem a formalização de um termo de transação individualizada. A proposta prevê a quitação do débito cobrado no processo e a inclusão de outros valores em aberto relacionados ao imóvel. Os advogados pedem que tanto a cobrança judicial quanto a ordem de penhora fiquem suspensas durante o período de negociação.