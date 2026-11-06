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Cultura

A saída de Renato Aragão na Justiça para evitar penhora de mansão

Determinação é referente a uma dívida de 548 mil reais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 09h39 | Atualizado em 6 nov 2026, 09h41
Renato Aragão no 'Caldeirão com Mion'
Renato Aragão no 'Caldeirão com Mion' (TV Globo/Reprodução)
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A saída de Renato Aragão na Justiça para evitar penhora de mansão Priorize VEJA no Google

O humorista Renato Aragão recorreu à Justiça para tentar evitar que uma mansão avaliada em 18 milhões de reais, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, seja levada a leilão para quitar uma dívida de impostos. Ao lado da mulher, Lilian Aragão, ele pediu a suspensão da cobrança por 30 dias, prazo que, segundo seus advogados, permitiria concluir um acordo com a Prefeitura do Rio.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Como adiantou a coluna GENTE, a propriedade do comediante foi alvo de uma ordem de penhora determinada pela Justiça no último dia 30, em razão de uma dívida no valor de 548 mil reais referente ao não pagamento de IPTU entre os anos de 2021 e 2023. A execução foi movida pelo município após a falta de pagamento dos impostos.

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Na manifestação apresentada à Justiça, a defesa afirma que as negociações com a prefeitura estão avançadas e envolvem a formalização de um termo de transação individualizada. A proposta prevê a quitação do débito cobrado no processo e a inclusão de outros valores em aberto relacionados ao imóvel. Os advogados pedem que tanto a cobrança judicial quanto a ordem de penhora fiquem suspensas durante o período de negociação.

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