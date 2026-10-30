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Cultura

A saia justa de Letícia Colin em gravação com Eduardo Sterblitch

Cena durante gravação de 'Os Outros' causou incômodo na atriz

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 17h46 | Atualizado em 30 out 2026, 17h46
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria, sentada ao lado de um homem barbudo de jaqueta preta, ambos olhando para frente em um sofá cinza com almofadas vermelhas
Letícia Colin e Eduardo Sterblitch em 'Os Outros' (Daniel Klajmic/Divulgação)
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A saia justa de Letícia Colin em gravação com Eduardo Sterblitch Priorize VEJA no Google

A atriz Letícia Colin revelou ter passado por uma saia justa ao ter que contracenar com Eduardo Sterblitch em cenas de beijo, já que o ator é casado com Louise D’Tuani, sua melhor amiga. Durante participação no Angélica Ao Vivo, da GNT, a artista recordou as gravações, destacando o desconforto que sentiu no processo.

“Cara, foi péssimo. Não por você. É porque você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável”, afirmou. O incidente aconteceu durante a gravação da série Os Outros, onde ela interpretou Raquel, uma corretora de imóveis que morava no mesmo condomínio de Sérgio, personagem de Eduardo.

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