A saia justa de Letícia Colin em gravação com Eduardo Sterblitch

A atriz Letícia Colin revelou ter passado por uma saia justa ao ter que contracenar com Eduardo Sterblitch em cenas de beijo, já que o ator é casado com Louise D’Tuani, sua melhor amiga. Durante participação no Angélica Ao Vivo, da GNT, a artista recordou as gravações, destacando o desconforto que sentiu no processo.

“Cara, foi péssimo. Não por você. É porque você é marido da minha melhor amiga, entendeu? É uma situação um pouco desconfortável”, afirmou. O incidente aconteceu durante a gravação da série Os Outros, onde ela interpretou Raquel, uma corretora de imóveis que morava no mesmo condomínio de Sérgio, personagem de Eduardo.

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