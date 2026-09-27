A rotina intensa de Bell Marques aos 74 anos, entre corridas e shows

Aos 74 anos, Bell Marques mantém uma rotina que começa cedo e, muitas vezes, só termina depois de horas em cima do palco. Em uma das etapas da Corrida 100% Você, em Maceió, o cantor largou às 5h30 para percorrer 5 quilômetros e, horas depois, encarou um show de quase três horas. A preparação passa por corrida, musculação e pilates, além de cuidados com a alimentação.

O exercício também funciona como preparação para o ritmo intenso das apresentações. Bell costuma passar boa parte dos shows se movimentando pelo palco e adaptou os horários dos treinos ao longo dos anos para conseguir conciliá-los com a agenda profissional e com as longas apresentações em trios elétricos.

A corrida ganhou ainda mais espaço na vida do baiano com a criação da Corrida 100% Você, projeto idealizado ao lado dos filhos Rafa Marques e Pipo Marques. A primeira edição foi realizada em janeiro de 2025, na orla de Salvador, e reuniu 4 mil corredores. A ideia nasceu justamente do hábito antigo do cantor. “Sempre gostei muito de correr, a minha vida inteira corri sozinho. O Pipo disse: ‘Pai, vamos fazer uma corrida em sua homenagem’”, contou Bell. Segundo ele, o filho argumentou que o público gostava de acompanhá-lo correndo, e a sugestão acabou dando origem ao circuito.

Desde então, a iniciativa virou um circuito pelo país, combinando provas de rua e apresentações musicais. A próxima etapa será em Natal, em 3 de outubro. Depois, o circuito segue por Teresina, em 24 de outubro, João Pessoa, em 1º de novembro, Goiânia, em 8 de novembro, e Belo Horizonte, em 29 de novembro. Em cada parada, Bell mantém a fórmula que virou marca do projeto: corre a prova e, depois, sobe ao palco para comandar o show.

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