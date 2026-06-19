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Cultura

A rival de Frida Kahlo que ajudou a transformar a artista em um ícone pop

Museu da mecenas Dolores Olmedo reabre no México com a maior coleção privada de obras da pintora

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h48
INCONFUNDÍVEL - Frida Kahlo: ela teve uma vida trágica e morreu aos 47 anos, antes de ver sua obra virar febre mundial
INCONFUNDÍVEL - Frida Kahlo: ela teve uma vida trágica e morreu aos 47 anos, antes de ver sua obra virar febre mundial (Nickolas Muray Photo archives/.)
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A rival de Frida Kahlo que ajudou a transformar a artista em um ícone pop Priorize VEJA no Google

Pouco depois da morte precoce de Frida Kahlo, aos 47 anos, em 1954, o viúvo Diego Rivera (1886-1957) pediu para sua mecenas, Dolores Olmedo (1908-2002), que comprasse obras da artista para ajudar na preservação e difusão do trabalho dela. Atendendo ao amigo de longa data, por quem dizia nutrir um afeto platônico, a magnata mexicana que fez fortuna no setor imobiliário desembolsou 1 600 dólares por 26 quadros da pintora pouco conhecida até então. “Comprei para agradar a Diego. Caso contrário, não teria comprado”, declarou certa vez sobre o acervo exposto no Museu Dolores Olmedo, na Cidade do México, inaugurado em 1994. Fechada por seis anos, entre pandemia e reforma, a instituição, que reúne o trabalho de diversos artistas mexicanos, reabriu há algumas semanas, a tempo de receber os turistas que estão no país para a Copa do Mundo. A grande estrela da casa, porém, é Frida.

O museu almeja aumentar sua visitação anual em 150%, com obras memoráveis da pintora, como A Coluna Partida e Autorretrato com Pequeno Macaco, além de outras menos conhecidas, caso de O Ônibus, uma das primeiras telas de Frida, de 1929. A instituição, que abriga a maior coleção particular de obras da artista, quer também reforçar sua presença no circuito turístico movido por Frida: ainda na Cidade do México está a Casa Azul, onde ela viveu e que recebe em torno de 500 000 visitantes por ano.

TRIÂNGULO - Diego Rivera e Dolores Olmedo: amizade envolta em fofocas
TRIÂNGULO - Diego Rivera e Dolores Olmedo: amizade envolta em fofocas (@museoestudiodiegorivera/Instagram)

A popularidade irrefreável da pintora se equilibra entre a admiração artística, os símbolos que ela representa e o interesse por sua vida pessoal. Há décadas, circulam pelo país histórias picantes sobre um suposto triângulo amoroso entre Frida, Diego e Dolores. No boca a boca, e até em biografias da artista, a fundadora do museu é apontada como rival de Frida e suposta amante do pintor — o que ela sempre negou. Fofocas à parte, o que se pode cravar de fato é o papel da colecionadora na difusão da obra e da imagem do casal complicado. “Frida teve que esperar até a década de 1970 para sair de uma espécie de esquecimento, no qual teria ficado eternamente mergulhada não fosse a Fundação Dolores Olmedo circular pelo mundo sua coleção de obras”, defende Gérard de Cortanze na biografia Viva Frida, publicada no ano passado pela Editora Planeta. “O trabalho de Dolores foi essencial na criação do ícone moderno que conhecemos hoje”, lê-se no site oficial da fundação.

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Hoje, a obra de Frida está dividida entre instituições mexicanas — onde está a maior parte dela — e coleções particulares ou museus internacionais. Apelidada de Fridamania, essa febre ganhou força a partir de uma revisão identitária de seus quadros e de sua vida particular. Abertamente bissexual, latina e deficiente, ela não prosperou em vida, escanteada em um mercado dominado por homens, mas foi abraçada posteriormente como símbolo de grupos que viram em sua arte uma forma de afirmação da própria identidade.

ENTRE A IDENTIDADE E A DOR - Autorretrato com Pequeno Macaco (à esq.) e A Coluna Partida (à dir.): a artista expressava a identidade mexicana e o sofrimento físico após o acidente em imagens de si mesma, que viraram marca registrada.
ENTRE A IDENTIDADE E A DOR – Autorretrato com Pequeno Macaco (à esq.) e A Coluna Partida (à dir.): a artista expressava a identidade mexicana e o sofrimento físico após o acidente em imagens de si mesma, que viraram marca registrada. (Album/Alamy/Fotoarena; Impaint/Alamy/Fotoarena/.)
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Tornou-se fonte lucrativa para o mercado de arte — e símbolo pop pelas ruas: seu rosto e cabelo adornado por flores estampam desde camisetas até tatuagens nos braços de feministas. O nome da artista virou sinônimo de exposições esgotadas e quadros leiloados por bagatelas milionárias: em 2025, El Sueño (La Cama) bateu o recorde de pintura mais cara de uma artista feminina ao ser arrematado por 54,7 milhões de dólares. Atualmente, o Tate, em Londres, abriu a mostra Frida: a Criação de um Ícone, que reúne 200 itens, de fotos a releituras de sua obra, em mais de 100 000 produtos inspirados na artista na internet.

BIOGRAFIA CRÍTICA - O Ônibus: obra do acervo do Museu Olmedo faz referência à tragédia que deixou a mexicana com graves sequelas, enquanto retrata as diferenças sociais entre os que se misturam no transporte público.
BIOGRAFIA CRÍTICA – O Ônibus: obra do acervo do Museu Olmedo faz referência à tragédia que deixou a mexicana com graves sequelas, enquanto retrata as diferenças sociais entre os que se misturam no transporte público. (Museu Dolores Olmedo/.)
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Infelizmente, Frida não testemunhou o próprio sucesso. Filha de um espanhol com uma mexicana, ela teve poliomielite na infância e, aos 18, sofreu um acidente de ônibus que a deixou com graves sequelas na coluna. Com dores crônicas, voltou-se para a pintura e para a política: no partido comunista, conheceu Rivera, com quem se casou aos 22 anos. O relacionamento foi marcado por infidelidade e abusos. “Sofri dois grandes acidentes na vida: um foi o bonde; o outro foi Diego”, disse ela. Encontrou na pintura uma forma de expressão para suas dores físicas e mentais, tornando sua vivência indissociável de sua arte. O fascínio por Frida é inesgotável.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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