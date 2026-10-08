A revolta dos fãs de Virginia sobre silêncio nas eleições

Dezenas de fã-clubes se uniram nesta semana em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), depois do resultado do primeiro turno das eleições. Um deles, porém, decidiu ir além do apoio ao candidato e passou a cobrar a própria musa: uma conta dedicada a Virginia Fonseca no X (antigo Twitter) pede que a influenciadora, enfim, declare apoio ao atual presidente.

O pedido veio em forma de carta aberta. “Te peço com carinho: se posicione e oriente seus seguidores a votarem no Lula. Você tem uma influência enorme e pode fazer a diferença para milhões de pessoas”, escreveu o grupo de fãs. E, para mostrar que conhece o histórico da ídola, completou: “E não precisa ter medo de perder seguidores: coragem para assumir o Vini Jr. e perder 300 000 você já teve”.

Em outra publicação, o perfil, chamado Acervo Virginia Fonseca, subiu o tom. “A direita brasileira odeia tudo que você representa, seu posicionamento pode alcançar milhões de pessoas. Isso não é hate, é um pedido de misericórdia. Você pode fazer parte da história, mãe”.

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Enquanto Virginia não responde, os fãs tentam o canal oficial. As postagens marcam a central de fãs administrada pela equipe da influenciadora: “Precisamos urgentemente que a Virginia se posicione. Ela precisa falar claramente com seus seguidores sobre a importância de votar no número treze.”

. @cfdavirginia CENTRAL, precisamos urgentemente que a Virgínia se posicione. Ela precisa falar claramente com seus seguidores sobre a importância de votar no número 13.

Virgínia, você tem uma visibilidade enorme no país e não dá para permanecer isenta para sempre. A direita… — acervo virginia fonseca (@acervovirginiaf) October 5, 2026

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A devoção, no entanto, não impediu o fã-clube de fazer as contas sobre a distância entre a ídola e quem a acompanha. “A sua realidade é totalmente diferente da realidade da Virginia”, alertou o perfil aos seguidores. “Se o Flávio ganhar amanhã, a Virginia vai estar linda em Madri, enquanto muitos de vocês vão continuar se matando na escala seis por um.”

Fãs da Virginia, não caiam nesse papo de “cada um vota de acordo com sua realidade”. A SUA realidade é totalmente diferente da realidade da Virginia. Não é normal apoiarem a influencer mais famosa do Brasil, com 50 milhões de seguidores ser isenta em uma conversa que está se… — acervo virginia fonseca (@acervovirginiaf) October 5, 2026

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O silêncio não é novidade. Virginia nunca declarou voto e, em 2022, tentou um meio-termo que não agradou a ninguém. No dia da votação, publicou um vídeo pedindo consciência ao eleitor: “Não se deixe levar pela realidade do outro. Pense na sua realidade, seus princípios e seus valores. É isso. Vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso”. A mensagem foi lida como um convite ao egoísmo, e horas depois a influenciadora voltou às redes para explicar o que havia expressado. “O que eu quis dizer é que você vota de acordo com a opinião formada, seu pensamento. Não é para você votar porque fulano vai votar”, disse.

Neste ano, Virginia escolheu uma estratégia mais simples: desaparecer. A influenciadora, conhecida por narrar a própria rotina nos stories quase em tempo real, ficou longe das redes durante o fim de semana da eleição. Reapareceu depois em Madri, na casa do namorado, Vini Jr., em momentos de lazer com as filhas Maria Alice e Maria Flor.