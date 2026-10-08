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Cultura

A revolta dos fãs de Virginia sobre silêncio nas eleições

Fã-clube cobra apoio da influenciadora a Lula no segundo turno: 'Pedido de misercódia'

Por Lucas Almeida 8 out 2026, 15h57
Mulher loira de cabelos longos e lisos, com maquiagem marcante, olhando para a câmera. Ela usa uma alça fina preta e uma pulseira de brilhantes no pulso esquerdo, que tem tatuagens. A mão esquerda toca o cabelo perto do rosto. Fundo branco
A influenciadora Virginia Fonseca (@virginia/Instagram)
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Dezenas de fã-clubes se uniram nesta semana em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), depois do resultado do primeiro turno das eleições. Um deles, porém, decidiu ir além do apoio ao candidato e passou a cobrar a própria musa: uma conta dedicada a Virginia Fonseca no X (antigo Twitter) pede que a influenciadora, enfim, declare apoio ao atual presidente.

O pedido veio em forma de carta aberta. “Te peço com carinho: se posicione e oriente seus seguidores a votarem no Lula. Você tem uma influência enorme e pode fazer a diferença para milhões de pessoas”, escreveu o grupo de fãs. E, para mostrar que conhece o histórico da ídola, completou: “E não precisa ter medo de perder seguidores: coragem para assumir o Vini Jr. e perder 300 000 você já teve”.

Em outra publicação, o perfil, chamado Acervo Virginia Fonseca, subiu o tom. “A direita brasileira odeia tudo que você representa, seu posicionamento pode alcançar milhões de pessoas. Isso não é hate, é um pedido de misericórdia. Você pode fazer parte da história, mãe”.

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Enquanto Virginia não responde, os fãs tentam o canal oficial. As postagens marcam a central de fãs administrada pela equipe da influenciadora: “Precisamos urgentemente que a Virginia se posicione. Ela precisa falar claramente com seus seguidores sobre a importância de votar no número treze.”

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A devoção, no entanto, não impediu o fã-clube de fazer as contas sobre a distância entre a ídola e quem a acompanha. “A sua realidade é totalmente diferente da realidade da Virginia”, alertou o perfil aos seguidores. “Se o Flávio ganhar amanhã, a Virginia vai estar linda em Madri, enquanto muitos de vocês vão continuar se matando na escala seis por um.”

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O silêncio não é novidade. Virginia nunca declarou voto e, em 2022, tentou um meio-termo que não agradou a ninguém. No dia da votação, publicou um vídeo pedindo consciência ao eleitor: “Não se deixe levar pela realidade do outro. Pense na sua realidade, seus princípios e seus valores. É isso. Vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso”. A mensagem foi lida como um convite ao egoísmo, e horas depois a influenciadora voltou às redes para explicar o que havia expressado. “O que eu quis dizer é que você vota de acordo com a opinião formada, seu pensamento. Não é para você votar porque fulano vai votar”, disse.

Neste ano, Virginia escolheu uma estratégia mais simples: desaparecer. A influenciadora, conhecida por narrar a própria rotina nos stories quase em tempo real, ficou longe das redes durante o fim de semana da eleição. Reapareceu depois em Madri, na casa do namorado, Vini Jr., em momentos de lazer com as filhas Maria Alice e Maria Flor.

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