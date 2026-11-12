A revolta de Fernanda Abreu com homenagem a Eduarda Campopiano

Fernanda Abreu fez um desabafo indignada com a aprovação na Câmara Municipal do Rio de conceder a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita Eduardo Campopiano (PL-SP). A cantora criticou a escolha da parlamentar, conhecida por suas posições antifeministas, para receber uma honraria que leva o nome de uma das pioneiras da luta pelos direitos das mulheres no Brasil.

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A artista questionou, em uma publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 11, a iniciativa apresentada por três vereadores do PL e um do PP, afirmando que a indicação representa uma contradição com a trajetória da compositora.

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“Ela está nesse cargo de deputada porque as mulheres conquistaram, através da sua luta, esse direito. Então, assim, antifeminista que é antifeminista, e que tem lugar de fala de antifeminista, tem que estar em casa cuidando dos filhos, do marido, não se mete no processo eleitoral, nem para votar, nem para ser votada”, disparou.

Ainda na publicação, Fernanda lembrou a importância histórica de Chiquinha Gonzaga. “O que eu acho a maior aberração é assim, essas pessoas não conhecem quem é Chiquinha Gonzaga? Uma das primeiras feministas, a primeira maestrina brasileira, a primeira mulher que regeu uma orquestra popular no Brasil. A primeira mulher pianista de choro, a primeira mulher no teatro musical, neta de escravizada, lutou pelas questões abolicionistas e republicanas, uma mulher progressista”, afirmou.

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A cantora ainda destacou que a compositora foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), em 1917, entidade criada para defender os direitos autorais. “Como uma mulher com a biografia e o legado de Chiquinha Gonzaga pode servir para essa gente querer dar uma medalha para essa pessoa, que exatamente combate tudo que Chiquinha Gonzaga sempre lutou?”, questionou.

No fim, Fernanda convocou os seguidores a se posicionarem contra a homenagem e voltou a expressar sua revolta com a possibilidade de associação do nome da compositora à parlamentar. “O nome de Chiquinha Gonzaga, que deve estar se revirando no túmulo, não pode acontecer isso”, completou.

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