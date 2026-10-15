A reviravolta em investigação contra Julio Iglesias por agressão sexual

O Ministério Público da Espanha mudou de posição e passou a defender que a Justiça do país investigue o cantor Julio Iglesias, 83 anos, por suspeitas de agressão sexual contra duas ex-funcionárias. O parecer favorável à competência da Audiência Nacional, tribunal sediado em Madri, foi enviado ao juiz responsável pelo caso, que deverá decidir se abre uma investigação formal.

As duas mulheres afirmam ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos enquanto trabalhavam em mansões do artista nas Bahamas e na República Dominicana, em 2021. A denúncia envolve ainda suspeitas de exploração e condições abusivas de trabalho.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Em janeiro deste ano, o MP havia arquivado uma denúncia inicial por entender que a Justiça espanhola não tinha competência para apurar fatos ocorridos no exterior, envolvendo pessoas sem vínculo com o país. Em setembro, no entanto, as ex-funcionárias apresentaram uma nova ação diretamente à Audiência Nacional, levando à reavaliação do caso.

Continua após a publicidade

Julio Iglesias nega as acusações e classificou as denúncias como falsas. A manifestação favorável do Ministério Público não significa que o cantor seja considerado culpado. Agora, cabe ao juiz decidir se a ação será admitida e se as investigações terão início.