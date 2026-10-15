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Cultura

A reviravolta em investigação contra Julio Iglesias por agressão sexual

Ex-funcionárias acusam cantor de maus-tratos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h48
Homem de pele clara, cabelos castanhos grisalhos e bigode, veste camisa branca e olha para a direita, com fundo verde desfocado
Julio Iglesias (Instagram/Reprodução)
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A reviravolta em investigação contra Julio Iglesias por agressão sexual Priorize VEJA no Google

O Ministério Público da Espanha mudou de posição e passou a defender que a Justiça do país investigue o cantor Julio Iglesias, 83 anos, por suspeitas de agressão sexual contra duas ex-funcionárias. O parecer favorável à competência da Audiência Nacional, tribunal sediado em Madri, foi enviado ao juiz responsável pelo caso, que deverá decidir se abre uma investigação formal.

As duas mulheres afirmam ter sofrido agressões sexuais e maus-tratos enquanto trabalhavam em mansões do artista nas Bahamas e na República Dominicana, em 2021. A denúncia envolve ainda suspeitas de exploração e condições abusivas de trabalho.

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Em janeiro deste ano, o MP havia arquivado uma denúncia inicial por entender que a Justiça espanhola não tinha competência para apurar fatos ocorridos no exterior, envolvendo pessoas sem vínculo com o país. Em setembro, no entanto, as ex-funcionárias apresentaram uma nova ação diretamente à Audiência Nacional, levando à reavaliação do caso.

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Julio Iglesias nega as acusações e classificou as denúncias como falsas. A manifestação favorável do Ministério Público não significa que o cantor seja considerado culpado. Agora, cabe ao juiz decidir se a ação será admitida e se as investigações terão início.

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