A revelação de viúva de Ozzy Osbourne sobre os últimos dias do músico

A viúva de Ozzy Osbourne revelou que o músico preferiu não contar aos filhos e colegas do The Black Sabbath sobre quão doente estava duas semanas antes do último show. Segundo Sharon, ele foi aconselhado pelos médicos a não realizar a apresentação que encerrou a turnê Back To The Beginning (De volta ao começo, em tradução livre), em Birmingham, na Inglaterra, mas que decidiu fazer para dizer adeus aos fãs e os palcos.

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“Ele só rezava que os pulmões iriam funcionar e ele poderia cantar. Ele foi ótimo, a gente consegue ver isso no filme. Porém, os garotos (do Black Sabbah) não sabiam quão doente ele estava. Até os meus filhos, nunca contei a eles. Ninguém sabia quão doente ele estava”, disse em entrevista durante a prémiere do filme sobre a turnê, em Los Angeles.

O último show, segundo Sharon, já era emocionante para os integrantes, por conta da ligação com o estádio Aston Villa, time do coração de uma parte dos membros. “Além de todos os outros problemas que ele tinha, ele tinha enfisema. Então, para ele, respirar era muito, muito difícil. Você nunca sabia como ele estaria de um dia para o outro. Ele podia estar ótimo por dois dias, e aí, no terceiro dia, ele acordava e, sabe, tudo o que você ouvia era chiado no peito, e ele não conseguia respirar, então era muito difícil”, comentou.

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