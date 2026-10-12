OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

A reunião do elenco de ’30 Rock’ com piadas envolvendo Donald Trump

Tina Fey reuniu o elenco da série para celebrar os 20 anos da estreia

Por Giovanna Fraguito 12 out 2026, 12h17
30 ROCK -- Season: 5 -- Pictured: (l-r) Jack McBrayer as Kenneth Parcell, Tina Fey as Liz Lemon, Alec Baldwin as Jack Donaghy, Jane Krakowski as Jenna Maroney, Tracy Morgan as Tracy Jordan
30 ROCK -- Season: 5 -- Pictured: (l-r) Jack McBrayer as Kenneth Parcell, Tina Fey as Liz Lemon, Alec Baldwin as Jack Donaghy, Jane Krakowski as Jenna Maroney, Tracy Morgan as Tracy Jordan -- Photo by: Art Streiber/NBC (Art Streiber/NBC/Reprodução)
Continua após publicidade
A reunião do elenco de ’30 Rock’ com piadas envolvendo Donald Trump Priorize VEJA no Google

Tina Fey, 56, reuniu o elenco de 30 Rock neste domingo, 11, no Radio City Music Hall, em Nova York, para celebrar os 20 anos da estreia da série. Diante de cerca de 6 mil fãs, o encontro teve apresentações musicais, esquetes e provocações ao presidente americano Donald Trump. Segundo o The Hollywood Reporter, a celebração não foi transmitida nem gravada oficialmente, e Fey chegou a pedir que o público evitasse filmar.

Um dos momentos mais comentados foi o retorno de Alec Baldwin, 68, ao papel de Jack Donaghy, executivo conservador que acompanhava as principais notícias dos últimos anos em uma esquete. Ao comentar a ascensão de Trump à presidência, o personagem revelou que não apoiava o republicano, mas por uma razão diferente da esperada: sua atuação nos negócios. “Ele perdeu dinheiro administrando um cassino”, ironizou, em referência ao histórico empresarial do presidente.

Donaghy também fez referência à invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, chamando os manifestantes de “animais”. “Quando defeco na mesa de Nancy Pelosi, pelo menos olho nos olhos dela”, brincou. A eleição presidencial de 2024 também entrou no roteiro. Questionado se gostaria de saber o resultado da votação, respondeu: “Não. Elon me mostrou os resultados finais semanas atrás”, em uma provocação à influência política do bilionário Elon Musk.

Além de Baldwin, o encontro contou com Tracy Morgan, 57, Jane Krakowski, 58, e participações especiais de Tom Hanks, 70, Conan O’Brien, 63, e Jon Hamm, 55. 

Siga
Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Gente
série
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).