A reunião do elenco de ’30 Rock’ com piadas envolvendo Donald Trump

Tina Fey, 56, reuniu o elenco de 30 Rock neste domingo, 11, no Radio City Music Hall, em Nova York, para celebrar os 20 anos da estreia da série. Diante de cerca de 6 mil fãs, o encontro teve apresentações musicais, esquetes e provocações ao presidente americano Donald Trump. Segundo o The Hollywood Reporter, a celebração não foi transmitida nem gravada oficialmente, e Fey chegou a pedir que o público evitasse filmar.

Um dos momentos mais comentados foi o retorno de Alec Baldwin, 68, ao papel de Jack Donaghy, executivo conservador que acompanhava as principais notícias dos últimos anos em uma esquete. Ao comentar a ascensão de Trump à presidência, o personagem revelou que não apoiava o republicano, mas por uma razão diferente da esperada: sua atuação nos negócios. “Ele perdeu dinheiro administrando um cassino”, ironizou, em referência ao histórico empresarial do presidente.

Donaghy também fez referência à invasão do Capitólio, em janeiro de 2021, chamando os manifestantes de “animais”. “Quando defeco na mesa de Nancy Pelosi, pelo menos olho nos olhos dela”, brincou. A eleição presidencial de 2024 também entrou no roteiro. Questionado se gostaria de saber o resultado da votação, respondeu: “Não. Elon me mostrou os resultados finais semanas atrás”, em uma provocação à influência política do bilionário Elon Musk.

Além de Baldwin, o encontro contou com Tracy Morgan, 57, Jane Krakowski, 58, e participações especiais de Tom Hanks, 70, Conan O’Brien, 63, e Jon Hamm, 55.

Continua após a publicidade

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente