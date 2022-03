A resposta do mundo da moda a estilista russo

O estilista russo Valentin Yudashkin não poderá apresentar sua nova coleção no desfile virtual que estava marcado para a terça-feira, 8, na programação paralela da Semana de Moda de Paris, na França. O anúncio foi feito no domingo, 6, pela Federação de Alta Costura e Moda.

O cancelamento do desfile foi decidido depois que o estilista não manifestou repúdio à invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24 de fevereiro. “Não temos nada contra o povo russo, mas não aceitaremos ou apoiaremos ter em nosso calendário aqueles que apoiam o presidente da Rússia, Vladimir Putin”, disse Ralph Toledano, presidente da entidade.

Yudashkin é o responsável pelo novo design do uniforme do exército russo. “Ficou claro que ele é um afiliado do regime. Cono tal, ele não tem lugar em nosso calendário. Na semana passada, Hermès, Chanel, Cartier, Gucci, Dior e Montblanc, entre outras grifes de luxo, suspenderam as operações na Rússia.