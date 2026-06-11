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Cultura

A resposta debochada de Spielberg sobre convite para dirigir filme de 007

Franquia estrelada pelo espião James Bond procura novo ator após a conclusão da fase liderada por Daniel Craig

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h35
Steven Spielberg no Oscar 2026
Steven Spielberg no Oscar 2026 (Amy Sussman/Getty Images)
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A resposta debochada de Spielberg sobre convite para dirigir filme de 007 Priorize VEJA no Google

Steven Spielberg é pai de algumas das franquias mais longevas de Hollywood, mas já foi um simples diretor iniciante com o sonho de dirigir uma das aventuras do Agente 007, James Bond. Hoje, após anos de relação conturbada com os antigos detentores dos direitos da saga — a família Broccoli —, a ambição se apagou, como revelou o cineasta de forma irônica durante entrevista ao podcast The Rest is Entertainment.

“Eu abordei Albert Broccoli depois que Tubarão se tornou um grande sucesso”, relembrou Spielberg, “porque sempre quis fazer um filme de James Bond, desde que vi 007 contra o Satânico Dr. No em 1962, então liguei para ele e me voluntariei. A resposta foi um não”. Esta não foi a primeira negativa recebida pelo diretor. Anos mais tarde, Broccoli o ligou e pediu para utilizar um tema musical de Contatos Imediatos de Terceiro Grau (1977) em 007 contra o Foguete da Morte (1979). Spielberg exigiu que, em troca, poderia enfim dirigir um capítulo da saga, mas isso não foi o bastante para convencer o produtor. Mesmo rejeitado, o diretor permitiu que a música fosse utilizada.

Tudo terminou bem no começo dos anos 1980, quando Spielberg contou a história para George Lucas, que procurava seu próximo passo após dirigir o primeiro Star Wars. “Tenho algo melhor do que James Bond, ele se chama Indiana Smith”, contou o colega. A parceria resultou na franquia Indiana Jones. “Hoje, se me chamarem para dirigir um filme de 007, minha resposta será: ‘Sou muito caro para vocês'”.

Em vez de focar em franquias, o lendário diretor hoje se dedica a filmes autônomos. O mais recente, Dia D, chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 11.

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