Stevie Wonder, 76, voltou a ironizar uma teoria da conspiração que o acompanha há décadas: a de que não seria realmente cego. Durante um show no United Center, em Chicago, nos Estados Unidos, no último sábado, 21, o cantor fez uma proposta aos que questionam sua deficiência visual. “Se vocês acreditam que eu realmente consigo dirigir ou enxergar, entrem no carro comigo e vamos ver o que acontece”, disparou o músico, arrancando risadas da plateia.

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A apresentação faz parte da turnê comemorativa pelos 50 anos do álbum Songs in the Key of Life, lançado em 1976. Não é a primeira vez que o americano se manifesta sobre o assunto. Em julho de 2025, durante um show no País de Gales, o artista também abordou os rumores e falou sobre sua relação com a cegueira.

Wonder nasceu prematuro e perdeu a visão pouco depois do nascimento em decorrência da retinopatia da prematuridade, condição que afeta o desenvolvimento dos vasos sanguíneos da retina. Apesar dos relatos do próprio cantor sobre sua deficiência, vídeos de situações cotidianas do músico são frequentemente utilizados nas redes sociais para alimentar a teoria, que não tem fundamento.

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