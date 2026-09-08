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Cultura

A resposta de Letícia Cazarré após críticas por não acompanhar filha internada

Maria Guilhermina nasceu com uma rara cardiopatia congênita

Por Giovanna Fraguito 8 set 2026, 13h38
Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré
Letícia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré (@leticiacazarre/Instagram/Reprodução)
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A resposta de Letícia Cazarré após críticas por não acompanhar filha internada Priorizar nos meus resultados Google

Letícia Cazarré, casada com o ator Juliano Cazarré, se revoltou nas redes sociais após ser criticada por tirar momentos para cuidar de si durante a internação da filha Maria Guilhermina, de 4 anos. Em um longo desabafo, ela rebateu os comentários e afirmou que as pessoas são “muito rápidas em julgar” sem conhecer a rotina da família e o sofrimento enfrentado pela menina.

Maria Guilhermina nasceu com uma rara cardiopatia congênita e precisou ser operada imediatamente após o nascimento. “Passei os primeiros oito meses de vida inteiramente ao lado dela. Não tinha ninguém para me render. Salvo pouquíssimas exceções. Passei oito meses totalmente focada em fazer minha filha sobreviver. Hoje posso dizer com muito orgulho que algumas vezes fui a pessoa que inclusive salvou a vida dela aqui em casa no home care algumas vezes. Preciso me cuidar para que eu possa cuidar dela na minha melhor entrega. Preciso me cuidar para que eu não negligencie os outros filhos diante desse sofrimento, diante dessa dor, diante desse cuidado especial que ela precisa, que os outros não precisam”, disse.

Ela contou os próprios médicos que acompanhavam Maria Guilhermina perceberam que ela praticamente não deixava o hospital e chegaram a incentivá-la a sair por algumas horas. “Eu ia para o shopping, fazia a unha, fazia escova, aquilo era uma cura para mim”. O episódio que levou Letícia a fazer o novo desabafo ocorreu após uma noite em que ela acompanhava a filha na UTI. Na manhã seguinte, ela levou o filho de 2 anos ao salão para o primeiro corte de cabelo dele e decidiu cortar o próprio cabelo no mesmo local. 

“Vocês são muito rápidos em julgar e são muito lentos em se julgar. Você sequer viu um filho seu sofrer com o peito aberto e o coração aparecendo e pulando lá dentro. Você nunca viu isso? Já vi três vezes. Sacou? Então, se tem alguém que tem o direito de dizer: ‘Hoje vou sair e vou cortar o cabelo’, esse alguém sou eu”, declarou. Letícia também é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Estêvão.

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