A resposta de João Bosco para homenagem com Medalha UBC

Com 80 anos de vida e em plena atividade, com novo álbum nas plataformas e turnê, o cantor, compositor e violonista João Bosco será o próximo homenageado com a Medalha UBC. Distinção criada pela União Brasileira de Compositores para reconhecer grandes nomes da música brasileira, a honraria será entregue no dia 1º de setembro, em evento para convidados na Casa UBC, no Rio de Janeiro. Essa será a quarta edição da Medalha, que agora passa a acontecer duas vezes por ano.

Em 2025, a Medalha UBC foi entregue a Luiz Caldas, em Salvador. Em 2024 foi oferecida a Fausto Nilo, em Fortaleza. Em abril deste ano, foi dada a Guilherme Arantes, em São Paulo.

“Toda homenagem ao compositor é, antes de tudo, uma homenagem à própria canção. É dela que nasce o encontro entre quem escreve, quem interpreta e quem escuta. Recebo a Medalha UBC com alegria e gratidão, olhando para essa longa caminhada, de mais de trezentas composições, como quem continua aprendendo com a música todos os dias. Divido essa distinção com meus estimados parceiros, principalmente com aquele que já não está aqui, mas que de certa forma esteve sempre ao meu lado, Aldir Blanc, e também com os intérpretes que deram vida às minhas, às nossas canções, e com o público, que é quem completa o sentido de cada uma delas. Seguimos. Ser compositor é um ofício do qual me orgulho”, declara João Bosco.

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