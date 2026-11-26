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Apontada como affair de Bianca Andrade nos bastidores do Dança dos Famosos, Giovana Cordeiro reagiu aos boatos com bom humor nas redes sociais. Sem confirmar nem negar o romance, a atriz fez apenas uma exigência inusitada aos fofoqueiros de plantão. Confira a declaração completa.

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Giovana Cordeiro reagiu aos rumores de que teria vivido um affair com Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante as gravações do Dança dos Famosos, da Globo. Em vídeos publicados no Instagram nesta quarta-feira, 25, a artista não confirmou nem negou o envolvimento, mas aproveitou a repercussão para fazer um pedido bem-humorado aos responsáveis pelas fofocas. “Galera, vamos combinar um negócio aqui? Vai fazer fofoca com o meu nome? Não, fica à vontade, faz! Mas escreve certo! É Giovana com um N só, pô! Para de ficar botando o meu nome com dois N, odeio quando escrevem o meu nome errado”, afirmou.

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As especulações começaram depois que Bianca revelou, durante participação no Blogueirinha Entrevista, do Multishow, na segunda-feira, 23, que havia ficado com alguém do elenco da competição. Questionada sobre a identidade da pessoa, a influenciadora desconversou: “Não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho. ”