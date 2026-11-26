A resposta de Giovana Cordeiro aos rumores de affair com Bianca Andrade
Atriz se manifestou após ser apontada como possível romance da influenciadora nos bastidores do 'Dança dos Famosos'
Giovana Cordeiro reagiu aos rumores de que teria vivido um affair com Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante as gravações do Dança dos Famosos, da Globo. Em vídeos publicados no Instagram nesta quarta-feira, 25, a artista não confirmou nem negou o envolvimento, mas aproveitou a repercussão para fazer um pedido bem-humorado aos responsáveis pelas fofocas. “Galera, vamos combinar um negócio aqui? Vai fazer fofoca com o meu nome? Não, fica à vontade, faz! Mas escreve certo! É Giovana com um N só, pô! Para de ficar botando o meu nome com dois N, odeio quando escrevem o meu nome errado”, afirmou.
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As especulações começaram depois que Bianca revelou, durante participação no Blogueirinha Entrevista, do Multishow, na segunda-feira, 23, que havia ficado com alguém do elenco da competição. Questionada sobre a identidade da pessoa, a influenciadora desconversou: “Não vou falar, você que tem que adivinhar. Faz o seu trabalho. ”