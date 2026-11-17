Clara Moneke reagiu com bom humor à cantada que Simaria deu em seu namorado, Breno Ferreira, durante o Domingão com Huck, da Globo. A cantora, que marcou seu retorno à música com uma apresentação no programa, também participou do júri do Dança dos Famosos e aproveitou a avaliação do ator para flertar ao vivo. “Eu achei esse menino bonito. Estou na pista, você está também?”, perguntou. Surpreso com a abordagem, Breno tratou de esclarecer sua situação amorosa: “Se tem uma coisa que eu não estou é disponível”.

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Em uma publicação do perfil oficial da Globo sobre o episódio, a atriz fez referência ao famoso bordão da dupla Simone & Simaria e mostrou que não levou a investida a mal. “Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo”, escreveu.