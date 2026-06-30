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Cultura

A resposta atravessada de Alexandre Pato a Galvão durante transmissão do SBT

Comentarista rebateu o narrador durante jogo do Brasil

Por Giovanna Fraguito 30 jun 2026, 15h08
Três comentaristas esportivos, dois sorrindo e um com a boca aberta, usam fones de ouvido e blazers azuis sobre camisas verdes, em um estádio de futebol com arquibancadas vermelhas e azuis, parcialmente preenchidas por torcedores de amarelo
Mauro Beting, Galvão Bueno e Alexandre Pato na transmissão de Brasil x Japão pelo SBT na Copa do Mundo 2026  (Reprodução/TV Globo)
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Durante a partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29, o ex-atacante Alexandre Pato discordou de uma análise de Galvão Bueno sobre o posicionamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Juntos na transmissão do SBT, ele respondeu ao narrador ao vivo: “Galvão, entendo um pouquinho de futebol. Gabriel já trocou de posição com Marquinhos”. 

A divergência começou quando Pato sugeriu que Léo Pereira entrasse na vaga de Magalhães, alegando que o defensor do Arsenal tinha dificuldades na saída de bola. Galvão discordou da avaliação, afirmando que o zagueiro estava “fazendo seu papel”, o que motivou a resposta do comentarista poucos minutos depois.

O trecho repercutiu entre torcedores, que se dividiram entre elogios à segurança de Pato como comentarista e críticas ao tom da resposta direcionada a Galvão. O ex-jogador estreou na equipe do SBT para a cobertura da Copa de 2026 e divide as transmissões da seleção brasileira com o narrador, Mauro Beting e Muricy Ramalho.

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