A resposta atravessada de Alexandre Pato a Galvão durante transmissão do SBT

Durante a partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira, 29, o ex-atacante Alexandre Pato discordou de uma análise de Galvão Bueno sobre o posicionamento do zagueiro Gabriel Magalhães. Juntos na transmissão do SBT, ele respondeu ao narrador ao vivo: “Galvão, entendo um pouquinho de futebol. Gabriel já trocou de posição com Marquinhos”.

A divergência começou quando Pato sugeriu que Léo Pereira entrasse na vaga de Magalhães, alegando que o defensor do Arsenal tinha dificuldades na saída de bola. Galvão discordou da avaliação, afirmando que o zagueiro estava “fazendo seu papel”, o que motivou a resposta do comentarista poucos minutos depois.

O trecho repercutiu entre torcedores, que se dividiram entre elogios à segurança de Pato como comentarista e críticas ao tom da resposta direcionada a Galvão. O ex-jogador estreou na equipe do SBT para a cobertura da Copa de 2026 e divide as transmissões da seleção brasileira com o narrador, Mauro Beting e Muricy Ramalho.

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