A repercussão de famosos à morte de Glória Menezes

Uma das mais célebres atrizes da dramaturgia brasileira, Glória Menezes morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos. Com mais de 40 trabalhos na televisão, a artista colecionou papéis marcantes ao longo de seis décadas de carreira. Após a morte, diversos companheiros de trabalho e outras celebridades do entretenimento prestaram homenagens à atriz.

Ana Maria Braga foi uma das celebridades a lamentar a morte de Glória Menezes. Em uma publicação no Instagram, a apresentadora destacou o legado da atriz: “Entre mocinhas e vilãs, Glória deixou também o seu carisma e uma presença que jamais serão esquecidos”. Na sequência, completou: “Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs dessa atriz tão querida. Descanse em paz, Glória”.

A atriz Beth Goulart também se manifestou nas redes sobre a morte de Glória: “Que dia triste”.

Susana Vieira, por sua vez, prestou uma homenagem à amiga. “Hoje me despeço de uma grande amiga, uma mulher que deixou sua alma em cada personagem e sua marca na história da nossa arte. Minha eterna admiração e todo o meu respeito”, escreveu.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)