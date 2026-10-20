A relação de Ben Affleck com a demissão de um dos chefões da Netflix

O ator Ben Affleck pode estar envolvido na saída do executivo Dan Lin do cargo de chefe da divisão de filmes da Netflix, informou o New York Post nesta terça-feira, 21. De acordo com o jornal americano, os dois tiveram desentendimentos recentes relacionados ao filme Sobrevivência, dirigido por Affleck, e à plataforma de inteligência artificial InterPositive, criada pelo ator e adquirida pela empresa por US$ 587 milhões.

Lin teria questionado o acordo para adquirir a empresa de Affleck e feito comentários que não foram bem recebidos pelo astro acerca de Sobrevivência. “(Ben) ficou tipo: ‘Não vou mais falar com eles’”, disse uma fonte familiarizada com a história ao NYP. Esse tipo de conflito não foi isolado, uma vez que o ex-chefe da divisão de filmes já teria tido problemas com Greta Gerwig, outro nome de peso da indústria, acerca do filme Nárnia: O Sobrinho do Mago.

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