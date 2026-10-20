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Cultura

A relação de Ben Affleck com a demissão de um dos chefões da Netflix

Dan Lin teria se indisposto com o astro acerca do filme 'Sobrevivência'

Por Flávio Monteiro 20 out 2026, 16h56
Ben Affleck, com barba e blazer preto sobre camisa branca, posa ao lado de um homem asiático sorridente, que veste blazer escuro e camisa estampada. O homem asiático tem a mão direita no ombro de Affleck. O fundo é cinza com detalhes brancos e marrons
Ben Affleck e Dan Lin (Cindy Ord/Getty Images)
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O ator Ben Affleck pode estar envolvido na saída do executivo Dan Lin do cargo de chefe da divisão de filmes da Netflix, informou o New York Post nesta terça-feira, 21. De acordo com o jornal americano, os dois tiveram desentendimentos recentes relacionados ao filme Sobrevivência, dirigido por Affleck, e à plataforma de inteligência artificial InterPositive, criada pelo ator e adquirida pela empresa por US$ 587 milhões.

Lin teria questionado o acordo para adquirir a empresa de Affleck e feito comentários que não foram bem recebidos pelo astro acerca de Sobrevivência. “(Ben) ficou tipo: ‘Não vou mais falar com eles’”, disse uma fonte familiarizada com a história ao NYP. Esse tipo de conflito não foi isolado, uma vez que o ex-chefe da divisão de filmes já teria tido problemas com Greta Gerwig, outro nome de peso da indústria, acerca do filme Nárnia: O Sobrinho do Mago.

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