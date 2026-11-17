Um galã adolescente que ascendeu até o status de grande estrela de Hollywood. Parece uma trajetória perfeita e até mesmo natural, de um ator que aproveitou bem as oportunidades que teve ao longo da carreira. Mas a verdade é que, aos 40 anos de idade, Robert Pattinson acabou fazendo desvios pouco convencionais para se desvincular de sua imagem como o taciturno vampiro Edward Cullen em Crepúsculo, até assumir papéis de destaque em blockbusters como A Odisseia e The Batman — e com mais por vir, já que o britânico foi anunciado como o mais novo James Bond.

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Depois de cinco filmes na pele do vampiro favorito de todas as adolescentes, Pattinson parecia estar em uma posição ideal em 2012. Com 26 anos de idade, ele tinha todos os holofotes sobre si e uma segurança financeira que o permitia aguardar papéis que pudessem lhe alçar à grandeza tão esperada. Ele optou por seguir por um caminho contrário, trabalhando com nomes como David Cronenberg, Robert Eggers e Claire Denis, diretores cults e amados, embora afastados do mainstream, mas que produziam obras que o ator consumia por prazer.

Isso permitiu que ele se deslocasse do papel tradicional de galã e começasse a interpretar personagens cada vez mais distintos entre si, cada um com uma camada psicológica bruta interessante, em tons que iam da frieza ao sadismo e até à loucura. Em Cosmópolis, ele foi um frio e cruel bilionário. Em High Life, ele é um criminoso celibatário e atormentado no espaço, envolto em um enredo com um subtexto sexual que passa longe de se aproxima mais da repulsa do que da sedução. E em O Farol, ele eleva tudo isso à próxima potência ao interpretar um faroleiro instável mentalmente em um filme repleto de sujeira e loucura, uma fuga completa do glamour de outrora.

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Seu desempenho o tornou um dos atores mais interessantes do cinema cult alternativo, mas seu afastamento parecia ter feito as grandes produções o esquecerem. “Todo mundo acha que você não quer fazer nenhuma dessas coisas”, ouviu de seu agente ao questionar sobre a falta de boas propostas, levando-o a uma virada de chave sobre seu trabalho. “O problema que eu estava encontrando era que, por mais que eu amasse os filmes que fazia, ninguém os via. Então é meio assustador, porque não sei o quão viável isso é para uma carreira”, revelou Pattinson, em entrevista à GQ, em 2020.

Foi em meio a essa crise existencial que Christopher Nolan, talvez o mais autoral entre os grandes diretores de blockbusters hollywoodianos, convidou Pattinson a retornar aos holofotes em Tenet. Foi a oportunidade perfeita. Embora o filme não tenha sido exatamente um sucesso comercial, sua participação parece ter sinalizado ao mercado que o antigo galã estava disponível para grandes produções — o que era completamente verdade.

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No mesmo dia em que iniciou as gravações de Tenet, Pattinson foi aprovado para o papel de Bruce Wayne em The Batman, um filme no qual, apesar das desconfianças iniciais dos fãs puristas que tinham viva a memória de Edward Cullen, ele surpreendeu ao apresentar uma interpretação totalmente diferente de um personagem tão conhecido. Desde então, ele esteve em Mickey 17, do vencedor do Oscar Bong Joon Ho, novamente com Nolan em A Odisseia, entregou um desempenho primoroso como Chris Hansen em Primetime, e deve encerrar um 2026 brilhante como o antagonista Scytale no aguardado Duna Parte III.

“Nunca fiz nada assim antes. Tenho literalmente trabalhado sem parar desde a greve dos atores e roteiristas (em 2023)”, afirmou, em setembro. E a tendência é que o ritmo de Pattinson, que tem sido apontado como um dos principais atores da atualidade, siga em máxima intensidade. No próximo ano, o ator irá estrelar O Assalto, ao lado de Denzel Washington e dirigido por Fernando Meirelles. Em 2028, ele volta à pele de Bruce Wayne em The Batman – Parte II. E ainda tem a joia da coroa: a parceria com Dennis Villenevue, diretor com quem trabalhou em Duna, para pelo menos três filmes como James Bond.

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