Enquanto Divergente, Maze Runner e outras distopias juvenis que dominaram os cinemas nos anos 2010 perderam fôlego, Jogos Vorazes chegou ao sexto filme com Amanhecer na Colheita, que alcançou o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras neste final de semana, com quase 1 milhão de espectadores. Para a produtora Nina Jacobson, que acompanha a saga desde o início, o segredo está em uma regra da autora, Suzanne Collins. “Ela só escreve um livro quando tem algo que quer dizer. Por isso os livros ainda parecem especiais. Nunca parece que existe mais um só porque houve outros antes”, diz ela em entrevista a VEJA.

A relação de Nina com a saga começou antes de ela virar fenômeno. Ex-executiva da Disney, ela leu o primeiro livro em 2008 e ficou tão obcecada que pediu para ler os originais do segundo volume, Em Chamas, antes da publicação. Disputou os direitos com outros produtores, foi a escolhida de Collins e, em março de 2009, fechou a parceria com o estúdio Lionsgate para levar a história ao cinema. Desde então, produziu todos os filmes da franquia, que já faturou mais de 3,3 bilhões de dólares.

Para ela, o apelo da saga está na mistura de filosofia e atualidade. “Suzanne escreve a partir de ideias enraizadas na história e na filosofia, ao mesmo tempo atemporais e atuais. E nunca quer que os livros sejam sobre uma política específica. São sobre nós e sobre a forma como reagimos”, afirma. O novo filme, ambientado 24 anos antes da história de Katniss Everdeen, a heroína vivida por Jennifer Lawrence, parte de uma pergunta do filósofo escocês David Hume, citado por Collins como inspiração: como tantos aceitam ser governados por tão poucos.

Os heróis de Panem, o país fictício da saga, também ajudam a explicar a identificação do público. “Especialmente os do Distrito 12, são pessoas que não se veem como heróis, que se levantam contra a injustiça e a crueldade e ampliam seu círculo de preocupação: primeiro a família, depois a comunidade e, por fim, o país”, diz Nina. “Não se veem como agentes de mudança, mas acabam sendo essenciais para ela. Há algo brutalmente honesto sobre quem somos e onde estamos, e ao mesmo tempo profundamente esperançoso sobre aquilo de que somos capazes.”

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Quase duas décadas depois de ler o primeiro livro, a produtora diz que o sucesso superou qualquer plano. “Toda vez que você faz algo, torce para que as pessoas amem tanto quanto você. Mas não há garantia, e normalmente não acontece. O fato de ter acontecido é tudo o que eu poderia desejar, mas não teria a ousadia de esperar.”

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