A regra de etiqueta quebrada na TV Globo na transmissão da final da Copa do Mundo
Final acontece neste domingo, 19
A TV Globo precisou se adaptar ao sol de Nova York durante a final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo, 19. O narrador Everaldo Marques e os comentaristas Caio Ribeiro e Júnior colocaram óculos escuros para conseguir enxergar o campo. Pela posição da equipe da Globo, o sol batia diretamente no rosto deles, atrapalhando a transmissão. A ideia de usar o acessório, aliás, foi de Júnior, que não conseguia ler os avisos no teleprompter a sua frente.
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