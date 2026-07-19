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Cultura

A regra de etiqueta quebrada na TV Globo na transmissão da final da Copa do Mundo

Final acontece neste domingo, 19

Por Tatiana Moura 19 jul 2026, 17h31 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h01
Três comentaristas esportivos, dois sorrindo, usam óculos escuros e fones de ouvido com microfone, vestindo camisas polo azuis em um estádio de futebol lotado
Caio Ribeiro, Everaldo Marques e Júnior (TV Globo/Reprodução)
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A regra de etiqueta quebrada na TV Globo na transmissão da final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A TV Globo precisou se adaptar ao sol de Nova York durante a  final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo, 19. O narrador Everaldo Marques e os comentaristas Caio Ribeiro e Júnior colocaram óculos escuros para conseguir enxergar o campo. Pela posição da equipe da  Globo, o sol batia diretamente no rosto deles, atrapalhando a transmissão. A ideia de usar o acessório, aliás, foi de Júnior, que não conseguia ler os avisos no teleprompter a sua frente.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Globo
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