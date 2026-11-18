O jogador Lamine Yamal, 19, está promovendo uma nova reforma na mansão que pertenceu à cantora Shakira e ao ex-jogador Gerard Piqué em Esplugues de Llobregat, na região de Barcelona. Comprada no fim de 2025 por cerca de 11 milhões de euros (aproximadamente 68 milhões de reais), a propriedade de 3.800 metros quadrados passa por mudanças para atender às necessidades do atleta e de sua namorada, a influenciadora Inés García.

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Entre as novidades estão uma sala de balé para Inés, equipada com piso de madeira e barras de apoio, e um cômodo reservado aos dois filhotes de golden retriever do casal, Copito e Coco. De acordo com o jornal espanhol El Debate, a influenciadora também ganhou um closet personalizado, com espelhos iluminados, armários de madeira e uma área exclusiva para guardar bolsas de luxo. A jovem, que vivia com os pais em Talavera de la Reina, mudou-se para Barcelona após a Copa do Mundo de 2026 para morar com o jogador.

A mansão, projetada em 2012 pela arquiteta Mireia Admetller, reúne três residências interligadas, seis quartos, cinco banheiros, piscinas interna e externa, academia, campo de futebol e quadra de padel. Um dos ambientes é o antigo estúdio de gravação utilizado por Shakira, que poderá ser transformado em uma sala de entretenimento.

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