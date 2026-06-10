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Cultura

‘A Rede Social 2’: Primeiro trailer mostra Mark Zuckerberg em crise

Sequência tem Jeremy Strong no papel do magnata e Mikey Madison como a funcionária que denunciou a empresa ao senado americano

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h11 | Atualizado em 10 jun 2026, 11h17
Homem caucasiano de cabelo castanho-avermelhado e camisa social branca com gravata escura, olhando para baixo com expressão séria. O fundo está desfocado, com luzes de telas de computador em tons de azul e verde, sugerindo um ambiente de escritório ou sala de controle
Jeremy Strong em 'The Social Reckoning' (Sony Pictures/Reprodução)
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Na manhã desta quarta-feira, 10, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer de The Social Reckoning, ainda sem título ou data de estreia no Brasil. O filme é sequência do sucesso A Rede Social (2010), cinebiografia que expôs os bastidores da concepção do Facebook ao mundo.

Mais de 15 anos depois, a empresa hoje faz parte do conglomerado Meta e é uma gigante da tecnologia ainda maior, alcance que a colocou na mira de múltiplos escândalos, incluindo denúncias feitas pela ex-funcionária Frances Gaugen ao senado americano em 2021 quanto à precarização da cibersegurança dentro das redes sociais geridas pelo conglomerado, assim como seus laços suspeitos com a política americana. O embate entre a jovem e o império midiático é foco do novo filme, escrito pelo mesmo roteirista do anterior: o vencedor do Oscar Aaron Sorkin, que agora assume também a direção.

Uma das grande apostas para as premiações de 2027, The Social Reckoning coloca Jeremy Strong no papel de Zuckerberg e Mikey Madison no papel de Frances. Jeremy Allen White interpreta o jornalista do Wall Street Journal responsável por publicar os documentos vexaminosos e o elenco de peso ainda conta com Wunmi Mosaku, Billy Magnussen, Betty Gilpin e Patrick Fischler.

O filme chega aos cinemas dos Estados Unidos em 9 de outubro.

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