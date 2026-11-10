A reclamação de Celso Portiolli sobre boicote bolsonarista ao Teleton: “Coisa baixa”

O apresentador Celso Portiolli criticou a mobilização de grupos bolsonaristas contra o Teleton e denunciou tentativas de boicote à campanha beneficente durante o fim de semana. Em vídeo publicado no Instagram, ele condenou a mistura de disputas políticas com uma iniciativa voltada à assistência de pessoas com deficiência e justificou o tom mais enérgico adotado na transmissão do SBT. Segundo o comunicador, a arrecadação corria o risco de não alcançar a meta de 30 milhões de reais.

A maratona televisiva começou na sexta-feira, 6, e, de acordo com Portiolli, enfrentou dificuldades técnicas no sistema de pagamentos via Pix desde as primeiras horas. O apresentador afirmou que recebeu reclamações de telespectadores que tentavam contribuir, mas não conseguiam concluir as transferências. Além dos problemas operacionais, ele apontou a mobilização contrária à campanha como outro obstáculo para o resultado financeiro.

O comunicador demonstrou indignação com a tentativa de associar o trabalho da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) a posicionamentos ideológicos. A instituição, que há 76 anos presta serviços a pessoas com deficiência, é a beneficiária da campanha. Para Portiolli, transformar a iniciativa em alvo de disputas partidárias significa prejudicar diretamente quem depende dos atendimentos oferecidos pela entidade.

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“Eu nunca vi coisa mais baixa do que pessoas boicotando uma instituição que faz o bem há 76 anos. Eu nunca vi isso. As pessoas estão doentes, é fora do comum”, afirmou. Na sequência, questionou a lógica das críticas à emissora por supostas posições políticas e mencionou Ratinho e Marcão do Povo, apresentadores frequentemente associados ao campo conservador, como contraponto aos argumentos dos críticos.

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Portiolli também recorreu ao atendimento prestado pela AACD para reforçar que a assistência às crianças não deve depender das convicções políticas de suas famílias. “Quando a criança vai fazer fisioterapia lá [na AACD], a fisioterapeuta não pergunta: ‘seu pai votou em quem?'”, declarou. A fala sintetiza a principal crítica do apresentador: a tentativa de transformar uma campanha de solidariedade em instrumento de disputa política.

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A preocupação imediata de Portiolli é com a arrecadação do Teleton e a manutenção dos recursos destinados à AACD. Com problemas relatados nas transferências via Pix e denúncias de mobilização contrária à campanha, o apresentador intensificou os apelos por contribuições durante a transmissão. A meta de 30 milhões de reais foi apontada por ele como um objetivo que corria risco de não ser alcançado