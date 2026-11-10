🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

A reclamação de Celso Portiolli sobre boicote bolsonarista ao Teleton: “Coisa baixa”

Apresentador do Domingo Legal lamentou mobilização para evitar doações à AACD

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h08
.
Celso Portiolli -  (João Raposo/SBT)
Continua após publicidade
A reclamação de Celso Portiolli sobre boicote bolsonarista ao Teleton: “Coisa baixa” Priorize VEJA no Google

O apresentador Celso Portiolli criticou a mobilização de grupos bolsonaristas contra o Teleton e denunciou tentativas de boicote à campanha beneficente durante o fim de semana. Em vídeo publicado no Instagram, ele condenou a mistura de disputas políticas com uma iniciativa voltada à assistência de pessoas com deficiência e justificou o tom mais enérgico adotado na transmissão do SBT. Segundo o comunicador, a arrecadação corria o risco de não alcançar a meta de 30 milhões de reais.

A maratona televisiva começou na sexta-feira, 6, e, de acordo com Portiolli, enfrentou dificuldades técnicas no sistema de pagamentos via Pix desde as primeiras horas. O apresentador afirmou que recebeu reclamações de telespectadores que tentavam contribuir, mas não conseguiam concluir as transferências. Além dos problemas operacionais, ele apontou a mobilização contrária à campanha como outro obstáculo para o resultado financeiro.

O comunicador demonstrou indignação com a tentativa de associar o trabalho da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) a posicionamentos ideológicos. A instituição, que há 76 anos presta serviços a pessoas com deficiência, é a beneficiária da campanha. Para Portiolli, transformar a iniciativa em alvo de disputas partidárias significa prejudicar diretamente quem depende dos atendimentos oferecidos pela entidade.

Continua após a publicidade

“Eu nunca vi coisa mais baixa do que pessoas boicotando uma instituição que faz o bem há 76 anos. Eu nunca vi isso. As pessoas estão doentes, é fora do comum”, afirmou. Na sequência, questionou a lógica das críticas à emissora por supostas posições políticas e mencionou Ratinho e Marcão do Povo, apresentadores frequentemente associados ao campo conservador, como contraponto aos argumentos dos críticos.

Siga
Continua após a publicidade

Portiolli também recorreu ao atendimento prestado pela AACD para reforçar que a assistência às crianças não deve depender das convicções políticas de suas famílias. “Quando a criança vai fazer fisioterapia lá [na AACD], a fisioterapeuta não pergunta: ‘seu pai votou em quem?'”, declarou. A fala sintetiza a principal crítica do apresentador: a tentativa de transformar uma campanha de solidariedade em instrumento de disputa política.

Continua após a publicidade

A preocupação imediata de Portiolli é com a arrecadação do Teleton e a manutenção dos recursos destinados à AACD. Com problemas relatados nas transferências via Pix e denúncias de mobilização contrária à campanha, o apresentador intensificou os apelos por contribuições durante a transmissão. A meta de 30 milhões de reais foi apontada por ele como um objetivo que corria risco de não ser alcançado

Publicidade
TAGS:
bolsonaro
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).