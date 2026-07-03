A reclamação das condições de trabalho no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Os policiais escalados para o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce, que acontece nesta sexta-feira, 3, no Madison Square Garden, em Nova York, estão reclamando das condições de trabalho. Nos Estados Unidos, está no auge do verão – e as temperaturas chegam aos 38 graus, com sensação térmica de 39. Por conta disso, os oficiais estão sofrendo com o calor.

“É o dia mais quente do ano e todo mundo está fazendo hora extra sob o sol, sem pausas”, disse um dos trabalhadores ao The Sun US. “Todo mundo teve que providenciar a própria bebida; seria de se esperar que eles distribuíssem bebidas para todos os trabalhadores, justamente por estar tão quente”.

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O policial não culpa Taylor pela onda de calor, mas esperava que a estrela do pop e o atleta fizessem algo “pelas pessoas que são obrigadas a estar aqui e trabalhar nisso”. Ele ainda afirmou que não tem número suficiente de oficiais para cobrir todas as demandas, por conta do casamento, Copa do Mundo e o feriado do Dia da Independência, comemorado no dia 4 de julho.

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“É por isso que alguns de nós estamos trabalhando mais de 24 ou 30 horas seguidas, sem pausas”, declarou. Segundo o TMZ, o casal gastou cerca de 160 mil dólares, cerca de 800 mil reais, com a segurança. A NYPD, Departamento de Polícia de Nova York, tem um esquema para contratar policiais.