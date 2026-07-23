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Cultura

A receita que fez Ana Maria Braga e equipe passarem mal no ‘Mais Você’

Apresentadora foi atingida por desconforto estomacal

Por Flávio Monteiro 23 jul 2026, 10h08 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h29
Ana Maria Braga no 'Mais Você'
Ana Maria Braga no 'Mais Você' (TV Globo/Reprodução)
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A receita que fez Ana Maria Braga e equipe passarem mal no ‘Mais Você’ Priorizar nos meus resultados Google

A apresentadora Ana Maria Braga revelou, nesta quarta-feira, 22, que passou mal após experimentar uma receita preparada ao vivo no Mais Você. De acordo com ela, uma barra de chocolate feita com óleo de coco teria provocado desconforto estomacal em todos que provaram a iguaria.

“Para quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu estou com uma dor de estômago danada”, relevou Ana Maria, que também disse não estar acostumada a comer comidas muito gordurosas. “Uma quantidade dessa, para mim, foi muito”, completou.

O incidente levou a uma brincadeira de Louro Mané, tradicional mascote do programa. Segundo o papagaio, “metade da equipe” do Mais Você estava no banheiro, levando Ana Maria a alertar o público que pretende reproduzir a receita. “Estou chamando atenção porque tem gente aqui com dor de barriga. Só para avisar para você tomar cuidado”, apontou a apresentadora.

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