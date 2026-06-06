Com a chegada da temporada do São João, estrelas do forró e do piseiro se tornam as figuras mais requisitadas do país, com uma agenda intensa de shows, chegando a acumular de duas a três apresentações em um só dia. Entre os artistas mais cobiçados atualmente está cantor João Gomes, de 23 anos, que possui mais de trinta apresentações previstas para o mês de junho.

“Tento cuidar mais da voz, descansar quando dá e me alimentar ainda melhor, porque é uma sequência intensa”, revelou o artista a VEJA sobre a rotina durante a temporada de shows. “É puxado, mas é a época mais bonita do ano. É avião, estrada, pouco sono. Tento cuidar mais da voz e me alimentar ainda melhor, porque é uma sequência intensa, mas quando subo no palco tudo vale a pena. Meu combustível é o povo”, completou.

Com mais de 3,6 bilhões de reproduções em suas músicas no Spotify, o pernambucano é dono de hits como Dengo, Meu Pedaço de Pecado e Eu Tenho a Senha. Além dele, outros nomes da cena como Felipe Amorim, Nattan, Mari Fernandez ajudaram a renovar os ritmos tradicionais do Nordeste, retomando o lugar de destaque da sanfona e companhia nos palcos das festas juninas. Leia mais sobre o tema na matéria neste link.

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