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Cultura

A reação imediata de Fernanda Gentil ao ouvir crítica à Globo na CazéTV

Repórter deixou emissora em 2023

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 09h56 | Atualizado em 17 jul 2026, 11h17
Mulher de cabelos loiros e castanhos, sorrindo, vestindo camiseta preta, segurando um copo branco com unhas escuras, em frente a uma parede azul com detalhes em verde e amarelo
Fernanda Gentil (Instagram/Reprodução)
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A reação imediata de Fernanda Gentil ao ouvir crítica à Globo na CazéTV Priorizar nos meus resultados Google

Correspondente da CazéTV na Copa do Mundo de 2026, Fernanda Gentil passou por uma saia-justa ao abordar uma família brasileira que encontrou nos Estados Unidos durante uma transmissão ao vivo.

Em clima de descontração, um dos homens se apresenta e diz que “odeia a Globo”. Instintivamente, a jornalista afasta o microfone, como se quisesse encerrar o assunto. “Não, não precisa fazer isso”, respondeu Fernanda.

Nas redes sociais, a sua reação foi interpretada como um reflexo automático dos cerca de 15 anos em que trabalhou na emissora da família Marinho. Após construir uma carreira no jornalismo esportivo da Globo, a jornalista deixou o canal em 2023 e, depois de passar por outros projetos, chegou à CazéTV.

Após a repercussão das imagens, Fernanda se manifestou sobre o assunto, afastando as especulações. “Não esqueci não, esse só não é o jogo que eu jogo”, comentou.

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