A reação dos jogadores da NFL ao Hino Nacional cantado por Péricles no Maracanã

Mais de 72 mil torcedores cantaram o Hino Nacional Brasileiro junto com Péricles antes do início do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no último domingo, 29, no Maracanã. A reação da torcida durante a execução chamou a atenção dos jogadores americanos.

Após o hino, o recebedor Zay Flowers sorriu surpreso e olhou para o companheiro LaJohntay Wester antes de voltar os olhos para as arquibancadas. Na coletiva, o defensor Kyle Hamilton também comentou o momento. “Tenho que aprender o hino brasileiro, aquilo foi uma loucura”, disse. “Estamos jogando a National Football League em outro hemisfério, em um país diferente. É uma oportunidade única”, completou.

A recepção da torcida também rendeu elogios de Zay Flowers e Lamar Jackson. “Somos o time do Brasil”, brincou Flowers. O quarterback contou que ficou impressionado com os fãs que foram até os hotéis da equipe. “Isso foi muito louco, foi incrível”, afirmou.

Em campo, o Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys por 34 a 31 em um final dramático. Com a partida perto da prorrogação, os Ravens tiveram apenas sete segundos para avançar e conseguiram preparar um field goal de 56 jardas, convertido para garantir a vitória.