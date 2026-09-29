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Cultura

A reação dos jogadores da NFL ao Hino Nacional cantado por Péricles no Maracanã

'Somos o time do Brasil', disse o astro Zay Flowers em coletiva de imprensa

Por Gustavo Villela 29 set 2026, 19h28 | Atualizado em 29 set 2026, 19h35
Dois jogadores de futebol americano do Baltimore Ravens, um com a camisa 10 e outro com a 4, em campo, comemoram em frente a uma multidão e um banner escrito O Rio Também Joga com o desenho do Maracanã
Zay Flowers e LaJohntay Wester durante o hino (@nflbrasil/Youtube)
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A reação dos jogadores da NFL ao Hino Nacional cantado por Péricles no Maracanã Priorize VEJA no Google

Mais de 72 mil torcedores cantaram o Hino Nacional Brasileiro junto com Péricles antes do início do confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no último domingo, 29, no Maracanã. A reação da torcida durante a execução chamou a atenção dos jogadores americanos.

Após o hino, o recebedor Zay Flowers sorriu surpreso e olhou para o companheiro LaJohntay Wester antes de voltar os olhos para as arquibancadas. Na coletiva, o defensor Kyle Hamilton também comentou o momento. “Tenho que aprender o hino brasileiro, aquilo foi uma loucura”, disse. “Estamos jogando a National Football League em outro hemisfério, em um país diferente. É uma oportunidade única”, completou.

A recepção da torcida também rendeu elogios de Zay Flowers e Lamar Jackson. “Somos o time do Brasil”, brincou Flowers. O quarterback contou que ficou impressionado com os fãs que foram até os hotéis da equipe. “Isso foi muito louco, foi incrível”, afirmou.

Em campo, o Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys por 34 a 31 em um final dramático. Com a partida perto da prorrogação, os Ravens tiveram apenas sete segundos para avançar e conseguiram preparar um field goal de 56 jardas, convertido para garantir a vitória.

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