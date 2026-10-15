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Cultura

A reação dos famosos ao fim da escala 6×1, aprovada pelo Senado

Artistas usaram as redes sociais para prestar apoio à aprovação da PEC que determina o fim da jornada de trabalho em vigor

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 15h28 | Atualizado em 15 out 2026, 15h58
Leticia Colin no evento de lançamento de 'Quem Ama Cuida', novela das 9 da Globo
Leticia Colin no evento de lançamento de 'Quem Ama Cuida', novela das 9 da Globo  (Reprodução/TV Globo)
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A reação dos famosos ao fim da escala 6×1, aprovada pelo Senado Priorize VEJA no Google

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 14, o fim da escala 6×1, que consiste em seis dias de trabalho e apenas um de repouso. A PEC, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2019, gerou fortes reações nas redes sociais, mobilizando artistas e famosos que demonstraram apoio à decisão.

Nos Stories do Instagram, a atriz Marjorie Estiano republicou uma série de vídeos e posts sobre a importância do fim do regime trabalhista em questão e reforçou a atuação de políticos como a deputada federal Érika Hilton (PSOL). Leandra Leal também se manifestou em seu perfil nas redes e publicou um vídeo explicando o surgimento da PEC e a influência do político e influenciador Rick Azevedo no processo. “A vida é política. O fim da escala 6×1 é agora”, escreveu a atriz na legenda.

Outros nomes como Letícia Colin, Luana Piovani, Sérgio Guizé e Bianca Bin também se manifestaram favoráveis à aprovação do projeto. Nos Stories, Bin compartilhou: “Eu sou a favor da família, então eu defendo o fim da escala 6×1 para ter tempo de qualidade com quem eu amo”.

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