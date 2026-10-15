A reação dos famosos ao fim da escala 6×1, aprovada pelo Senado

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 14, o fim da escala 6×1, que consiste em seis dias de trabalho e apenas um de repouso. A PEC, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2019, gerou fortes reações nas redes sociais, mobilizando artistas e famosos que demonstraram apoio à decisão.

Nos Stories do Instagram, a atriz Marjorie Estiano republicou uma série de vídeos e posts sobre a importância do fim do regime trabalhista em questão e reforçou a atuação de políticos como a deputada federal Érika Hilton (PSOL). Leandra Leal também se manifestou em seu perfil nas redes e publicou um vídeo explicando o surgimento da PEC e a influência do político e influenciador Rick Azevedo no processo. “A vida é política. O fim da escala 6×1 é agora”, escreveu a atriz na legenda.

Outros nomes como Letícia Colin, Luana Piovani, Sérgio Guizé e Bianca Bin também se manifestaram favoráveis à aprovação do projeto. Nos Stories, Bin compartilhou: “Eu sou a favor da família, então eu defendo o fim da escala 6×1 para ter tempo de qualidade com quem eu amo”.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

para novidades da TV e do streaming O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial