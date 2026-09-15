A reação do público à escalação de Juliano Cazarré em ‘Avenida Brasil 2’

Depois de muita especulação, a TV Globo anunciou o elenco da aguardada Avenida Brasil 2 nesta terça-feira, 15. Em meio ao retorno de nomes célebres, como Adriana Esteves, Cauã Reymond e Débora Falabella, um dos atores escalados para a segunda fase da obra foi alvo de questionamentos: Juliano Cazarré, artista de 45 anos que vem sendo alvo de críticas após seu infame curso para homens.

Nos comentários da publicação que anuncia o elenco, é possível encontrar muitos noveleiros revoltados com a escalação do ator, que voltará a encarnar o futebolista Adauto. “Continuar com Cazarré no elenco chega a ser desrespeitoso”, afirma um internauta. Outro aponta que “ninguém pediu” a presença do artista, e que a emissora o escala por “insistir em polêmica”. Já um terceiro adotou um tom mais irônico: “O personagem do Cazarré pode ter um fim já no primeiro capítulo”.

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