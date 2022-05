A reação do Louvre ao escândalo do tráfico de relíquias egípcias

Após Jean-Luc Martinez, ex-diretor do Louvre, ser acusado de ter participado de um esquema de tráfico de antiguidades do Egito, o museu francês iniciará uma ação civil para investigar o caso. Em comunicado oficial enviado à imprensa, a instituição reforçou o “compromisso máximo, inabalável e contínuo de seus especialistas científicos na luta contra o tráfico ilícito de obras de arte”.

Martinez, que dirigiu o Louvre de 2013 a 2021, tornou-se suspeito de participar do esquema de tráfico após ser interrogado sobre obras que as autoridades desconfiam ter sido saqueadas durante a Primavera Árabe, entre 2010 e 2012. Aberto em 2018, o caso diz respeito a peças compradas pela filial do museu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Martinez é acusado de ter sido cúmplice na ocultação da origem de uma peça de granito rosa que retrata o faraó Tutancâmon e outras quatro obras históricas, compradas por 8 milhões de euros e que as autoridades suspeitam que foram contrabandeadas. O ex-diretor do museu nega veementemente todas as acusações e, através de seu advogado, Francois Artuphel, expressou confiança de que será “completamente inocentado”.

Segundo fontes próximas à investigação, autoridades francesas vão a Nova York ainda esta semana com o intuito de ouvir depoimentos de várias testemunhas, incluindo representantes do Metropolitan Museum of Art . O objetivo é trocar informações com Matthew Bodganos, chefe de investigação de tráfico de antiguidades do Ministério Público, responsável pelas apurações que levaram à devolução para o Egito de um sarcófago dourado comprado pelo museu. De acordo com o jornal investigativo Canard Enchaine, os especialistas franceses que legitimaram essa peça são os mesmos que certificaram o sarcófago comprado pelo Louvre de Abu Dhabi. Um deles, Christophe Kunicki, foi acusado há dois anos em Paris por conspiração criminosa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Roben Dib, gerente da Galeria Dyonisos em Hamburgo e apontado como cúmplice, está detido em Paris desde março sob as mesmas acusações.