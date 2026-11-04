A reação do governador eleito de Minas Gerais à visita de Ratinho

Ratinho fez uma visita ao governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) nesta quarta-feira, 4, em Divinópolis, no centro-oeste mineiro. A presença do apresentador emocionou o político, que disse “nunca imaginar” que um dia poderia recebê-lo em sua casa e o definiu como seu “ídolo máximo na terra”.

“Nem nos meus melhores sonhos, na minha vida, eu achei que ia conhecer o senhor dentro da minha casa”, afirmou Cleitinho. O governador eleito ainda aproveitou para mostrar sua extensa coleção de camisas de time para Ratinho, que brincou: “Olha o vício do governador de Minas Gerais!”.

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