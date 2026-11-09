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Cultura

A reação do elenco de Dança dos Famosos à professora afastada por gravidez

Gabe Cardoso era a parceira do influenciador Lucas Guedez no reality

Por Flávio Monteiro 9 nov 2026, 16h16
Uma mulher e um homem sorrindo, ambos usando roupas brilhantes. A mulher, à esquerda, tem cabelo escuro preso em tranças e usa brincos de pérola e colar prateado. O homem, à direita, tem bigode, cabelo trançado e usa um colar prateado. O fundo é escuro com luzes coloridas desfocadas.
Gabe Cardoso e Lucas Guedez (Reprodução/Instagram)
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Após ser afastada da Dança dos Famosos, a coreografa Gabe Cardoso recebeu apoio de participantes do reality show. “Gratidão imensa pelo que vivemos lá dentro e por toda a nossa história que fizemos juntos! Foi uma loucura tudo que aconteceu, mas saiba que você fez parte desse meu maior sonho, que era estar ali onde estávamos”, escreveu o influenciador Lucas Guedez, parceiro de Gabe no programa.

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Ticiane Pinheiro, que também integra o elenco estrelado da temporada 2026, afirmou que “foi lindo ver a trajetória de vocês”, em referência à dupla formada por Lucas e Gabe. Até mesmo o apresentador do programa, Luciano Huck, deixou uma mensagem para a coreografa, afirmando que ela “é sempre muito bem vinda” no programa e agradecendo pela “dedicação, amizade e confiança de sempre”. Outras participantes, como Bruna Griphao e Mell Muzzillo, enviaram emojis de coração, em reação a uma publicação feita pela professora.

Gabe Cardoso se viu envolvida em uma polêmica após ser afastada do programa pouco tempo após anunciar sua gravidez. “A decisão de que eu não participaria desta etapa foi tomada pela direção do programa. Quero deixar claro que minha gestação não foi um impedimento para a realização do trabalho e que não tive nenhuma intercorrência ou mal-estar que justificasse meu afastamento. Essa não foi uma decisão minha”, explicou, revoltando parte do público.

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