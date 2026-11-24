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Zezé Di Camargo lamentou o anúncio de aposentadoria de Chitãozinho & Xororó e fez um apelo público para que a dupla reconsidere a decisão de deixar os palcos. O cantor comparou os sertanejos a ídolos como Pelé e Ayrton Senna, enquanto os veteranos preparam sua turnê de despedida para 2027.

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Zezé Di Camargo lamentou o anúncio da aposentadoria de Chitãozinho & Xororó e pediu que os irmãos repensem a decisão. Em vídeo publicado no Instagram, o cantor disse entender que chega a hora de desacelerar e curtir a família, mas fez um apelo à dupla. “Nós, que somos fãs, esperamos que vocês voltem atrás nessa decisão e nos deem ainda o privilégio de curtir essas vozes maravilhosas”, afirmou.

Zezé também colocou os amigos entre os imortais da cultura nacional. “Tem alguns brasileiros que a gente queria que fossem imortais: Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Ayrton Senna. E eu, com certeza, colocaria Chitãozinho e Xororó na profissão deles também”, disse. Ele afirmou respeitar a escolha, mas acrescentou que os fãs estão “na iminência de convencê-los do contrário”.

Chitãozinho & Xororó, de 72 e 69 anos, respectivamente, anunciaram no domingo, 22, em entrevista ao Fantástico, que vão se aposentar dos palcos após 56 anos de carreira. A despedida será a turnê Entretempos, em 2027, ao lado de Jorge & Mateus. A série passará por vinte cidades, com estreia em março, em São Paulo, e ingressos à venda a partir da primeira semana de dezembro. O show reunirá o repertório das duas duplas e terá uma canção inédita gravada em conjunto.

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A decisão vinha sendo discutida pelos irmãos há cerca de dois anos, embora Xororó diga que pensava no assunto há duas décadas. “Nós somos operários da música. Então, todo operário precisa de um momento de descanso”, afirmou. A aposentadoria dos palcos, porém, não significa necessariamente o fim das gravações em estúdio.

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