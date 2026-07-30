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Cultura

A reação de Xuxa a críticas sobre seu figurino em turnê

Em entrevista exclusiva ao VEJA em Foco, apresentadora afirma que o público envelheceu ao seu lado e pede respeito à sua trajetória

Por Redação 30 jul 2026, 21h31 | Atualizado em 31 jul 2026, 14h59
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A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel reagiu às críticas recebidas após a estreia da turnê Xuxa, O Último Voo da Nave. Em entrevista exclusiva ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, a artista comentou a repercussão provocada pelo figurino usado no espetáculo e afirmou que não pretende mudar sua forma de se apresentar por causa da idade. Para ela, o mais importante é que sua história seja respeitada.

Durante a apresentação, Xuxa fez referência direta aos comentários publicados nas redes sociais. No palco, brincou com a situação ao dizer: “Respeitem minha idade” e ironizou as críticas dirigidas ao seu visual, afirmando que estava de “chuquinha” por causa dos fãs.

Ao falar sobre a fase atual da vida, Xuxa disse viver um momento de maturidade sem abrir mão da vitalidade. Aos 63 anos, afirmou que ainda tem energia para muitos projetos, embora admita estar cansada de enfrentar ataques e julgamentos.

“É uma pessoa com muita vitalidade ainda para muitas coisas e cansada para outras. Cansada pra essa gente chata”, afirmou.

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A apresentadora também comentou que sonha em ser avó e brincou que, no futuro, talvez troque os palcos pelo crochê — ou até apareça em cena usando uma roupa confeccionada por ela mesma.

O público envelheceu junto com Xuxa?

Para Xuxa, as críticas relacionadas à idade ignoram um fato evidente: os fãs também passaram pelo mesmo processo. Segundo ela, quem a acompanhava quando criança hoje também envelheceu.

“Quem tinha dez anos hoje tem 50. Quem tinha acabado de nascer hoje tem 40. Então também está envelhecendo comigo”, afirmou.

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Ela disse sentir mais pena do que revolta diante das críticas e afirmou que costuma enxergar os ataques como demonstrações de inveja ou ressentimento.

Qual é o legado que Xuxa diz ter construído?

Ao revisitar sua trajetória, Xuxa lembrou diferentes fases da carreira, citando programas como Xou da Xuxa, Planeta Xuxa, Xuxa Park, Mundo da Imaginação e Bobeou Dançou. Segundo ela, cada projeto representou uma etapa importante de aprendizado.

A artista afirmou que se transforma diariamente e considera essa evolução uma obrigação com o público que a acompanha há mais de quatro décadas.

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“Respeita a minha história, porque essa história não é só minha, é de muita gente”, declarou. Ao resumir a relação construída com seus fãs ao longo da carreira, escolheu uma única palavra: “verdade”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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