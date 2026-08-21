A reação de Tata Werneck à entrada do ex, Renato Góes, em ‘Quem Ama Cuida’

A atriz e apresentadora Tata Werneck reagiu à entrada de seu ex-namorado, Renato Góes, no elenco da novela Quem Ama Cuida. Questionada por um jornalista sobre a possibilidade de trabalhar ao lado do ex, Tata foi direta: “Se eu tiver que contracenar, será uma relação profissional. Não preciso ter uma relação próxima com quem eu contracenar”.

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Renato e Tata namoraram por seis meses em 2015, em um breve relacionamento que, ao que tudo indica, não terminou bem. “Não ficaram boas lembranças e não somos amigos”, afirmou a atriz ao comentar a relação atual com o ex.

Embora ainda não haja previsão para a entrada de Renato Góes na trama, o ator está confirmado para a segunda fase da novela, quando interpretará o filho perdido de Arthur Brandão, primo de Brigitte Brandão, personagem de Tata.

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