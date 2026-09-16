A reação de Roger Waters à polêmica envolvendo Ed Sheeran e a Palestina

O ex-vocalista do Pink Floyd, Roger Waters, se manifestou acerca da polêmica envolvendo o músico Ed Sheeran, que demitiu o rapper Macklemore de sua turnê por declarar apoio à causa palestina. Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram na última terça-feira, 16, Waters criticou Sheeran, afirmando que ele é um “pequeno babaca” e um “idiota” que faz a “coisa errada”

“Só tenho uma mensagem para você”, disse Waters, após uma tela exibir as palavras “Ed Who?” (Ed Quem? em tradução livre). “Há dois tipos de pessoas neste mundo. Há pessoas que fazem a coisa certa — aquele rapper Macklemore seria uma delas — e há pessoas, muitas delas, infelizmente, um pouco ff… — desculpe, quase usei um palavrão agora — idiotas como você, que fazem a coisa errada. Adeus”, finalizou o músico.

A polêmica

O incidente envolvendo Ed Sheeran e Macklemore aconteceu após o rapper gritar “Free Palestine” em dois shows da turnê U.S. Loop do artista britânico. De acordo com a equipe de promoção da turnê, o incidente levou a notificações por parte dos estabelecimentos onde os shows ocorreriam, o que levou ao afastamento de Macklemore da turnê.

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A decisão iniciou uma crise pública envolvendo a imagem de Sheeran, que passou a ser alvo de intensas críticas e viu todos os outros artistas de sua turnê de abertura cancelando sua participação. “Decidi me retirar das datas da minha próxima turnê com Ed Sheeran. Eu apoio a Palestina e seu povo”, disse Finneas, um dos artistas envolvidos, em comunicado no Instagram.

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