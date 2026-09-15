A reação de Rodrigo Santoro ao não ser reconhecido por influenciador na rua
Ator foi abordado durante uma caminhada
O ator Rodrigo Santoro viveu uma situação inusitada durante uma caminhada pelas ruas dos Estados Unidos. Abordado pelo influenciador Feroz Khan, que costuma entrevistar desconhecidos, o brasileiro foi questionado sobre sua profissão, sem ser reconhecido.
Bem-humorado, Santoro respondeu que trabalhava “fingindo ser pessoas que não sou”. Na sequência, citou trabalhos como 300 (2006), Westworld (2016), Simplesmente Amor (2003), Abril Despedaçado (2001) e Carandiru (2003). “Eu sou do Brasil”, completou.
Durante a conversa, o ator também refletiu sobre a carreira internacional e as dificuldades enfrentadas ao se mudar para Hollywood. “Isso significa que você vai ser estereotipado, e tem sido uma longa jornada, mas as coisas estão um pouco melhores”, afirmou.
Santoro ainda aconselhou quem sonha com a carreira artística: “Não vá atrás dessa carreira se você não a ama”. Para ele, ser artista é algo mais profundo do que simplesmente alcançar a fama.
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