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Cultura

A reação de Regina Duarte com o ataque da esquerda ao cartaz de sua peça

Atriz está em São Paulo com o espetáculo ‘A filha da’

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 10h12 | Atualizado em 12 out 2026, 10h14
Regina Duarte sorrindo, vestindo casaco preto com capuz, calça preta e botas vermelhas, posa com as mãos fazendo o sinal de paz e amor em frente a um cartaz de teatro. O cartaz, que anuncia a peça A Filha da..., tem o rosto da atriz coberto por adesivos de campanha política com o número 13 e a bandeira do Brasil
Regina Duarte -  (Reprodução/Instagram)
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Em cartaz em São Paulo com a peça A filha da, Regina Duarte se surpreendeu com sua publicidade vandalizada neste final de semana. Diversos adesivos com o número 13, de Lula, foram colados sobre sua foto. A atriz ainda ironizou nas redes sociais: “Olha só o que fizeram na foto / cartaz que estava na rua do meu espetáculo ‘A filha da’. Tem cabimento? Abusados, não? Dá bem pra ver que me obrigaram a fazer o 22”, escreveu ela, em alusão ao número de Flávio Bolsonaro.

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A peça, no Teatro BDO Jaraguá, é uma comédia nonsense ambientada nos anos noventa, sobre uma mulher obcecada em querer ser a princesa Diana. Numa manhã, ao ver a foto do Príncipe Charles estampada na primeira página do principal jornal do país, atira na foto em defesa da princesa pela traição do príncipe, e acaba por matar o próprio marido. Tendo apenas a mãe, funcionária-pública como aliada, começa um plano mirabolante para se livrar do crime.

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