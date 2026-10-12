A reação de Regina Duarte com o ataque da esquerda ao cartaz de sua peça

Em cartaz em São Paulo com a peça A filha da, Regina Duarte se surpreendeu com sua publicidade vandalizada neste final de semana. Diversos adesivos com o número 13, de Lula, foram colados sobre sua foto. A atriz ainda ironizou nas redes sociais: “Olha só o que fizeram na foto / cartaz que estava na rua do meu espetáculo ‘A filha da’. Tem cabimento? Abusados, não? Dá bem pra ver que me obrigaram a fazer o 22”, escreveu ela, em alusão ao número de Flávio Bolsonaro.

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A peça, no Teatro BDO Jaraguá, é uma comédia nonsense ambientada nos anos noventa, sobre uma mulher obcecada em querer ser a princesa Diana. Numa manhã, ao ver a foto do Príncipe Charles estampada na primeira página do principal jornal do país, atira na foto em defesa da princesa pela traição do príncipe, e acaba por matar o próprio marido. Tendo apenas a mãe, funcionária-pública como aliada, começa um plano mirabolante para se livrar do crime.