A reação de participante do ‘Estrelas da Casa’ após esquecer letra no Rock in Rio

Durante participação no show do Belo no Rock in Rio, o participante do Estrelas da Casa Filgueira se atrapalhou ao cantar um trecho de Palco, de Gilberto Gil, e acabou esquecendo a letra diante do público.

A apresentação aconteceu no Palco Favela, nesta segunda-feira, 7, e reuniu dez participantes do reality, que dividiram os vocais com o pagodeiro. Cada um teve alguns segundos para cantar individualmente. Ao chegar sua vez, Filgueira não conseguiu concluir e se emocionou, chegando às lágrimas.

Belo, que também é mentor dos participantes no reality, acolheu o cantor ao fim da apresentação e o abraçou. O momento também foi compartilhado por Filgueira nas redes sociais. “Um dia inesquecível”, escreveu o artista ao publicar registros da experiência.

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