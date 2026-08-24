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Cultura

A reação de Mark Ruffalo após ser acusado de antissemitismo por estúdio

Ator se envolveu em rusga pública com Paramount

Por Flávio Monteiro 24 ago 2026, 16h22
Mark Ruffalo na estreia do documentário 'Lakota Nation vs. the United States', em junho de 2023
O ator Mark Ruffalo (Theo Wargo/Getty Images)
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Conhecido pelo seu papel como o super-herói Hulk, o ator Mark Ruffalo reagiu após ser acusado de antissemitismo pelo estúdio de cinema Paramount na última sexta-feira, 21. A troca pública de farpas teve início após o artista criticar a aquisição da Warner Bros pela empresa, alegando que os donos da Paramount apoiam as ações do exército de Israel.

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“A acusação de que sou antissemita é chocante e fundamentalmente desonesta. Criticar as ações do primeiro-ministro israelense, um contrato de tecnologia militar ou os executivos que o fornecem não é o mesmo que criticar o povo judeu. Esse diálogo crítico e necessário é então enquadrado de forma desonesta como sendo anti-Israel”, disse Ruffalo em uma publicação no X.

Tudo começou quando o artista se manifestou publicamente acerca da aquisição da Warner Bros por parte da família Ellison, alegando que os proprietários da Paramount são apoiadores de “uma das forças mais destrutivas e desumanas do mundo”, em uma clara referência às Forças de Defesa de Israel.

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Na sequência, um porta-voz da Paramount veio a público condenar os comentários do ator, afirmando que o discurso ecoa estereótipos antissemitas. “Palavras como ‘genocídio’ e ‘apartheid’, aplicadas a uma transação corporativa, não são apenas erradas — são um exagero inadmissível e banalizam o sofrimento real que essas palavras pretendem descrever. Isso não merece uma resposta na mesma moeda — e, para deixar claro, não toleramos preconceito de nenhum tipo, contra ninguém”, completou.

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