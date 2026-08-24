A reação de Mark Ruffalo após ser acusado de antissemitismo por estúdio

Conhecido pelo seu papel como o super-herói Hulk, o ator Mark Ruffalo reagiu após ser acusado de antissemitismo pelo estúdio de cinema Paramount na última sexta-feira, 21. A troca pública de farpas teve início após o artista criticar a aquisição da Warner Bros pela empresa, alegando que os donos da Paramount apoiam as ações do exército de Israel.

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“A acusação de que sou antissemita é chocante e fundamentalmente desonesta. Criticar as ações do primeiro-ministro israelense, um contrato de tecnologia militar ou os executivos que o fornecem não é o mesmo que criticar o povo judeu. Esse diálogo crítico e necessário é então enquadrado de forma desonesta como sendo anti-Israel”, disse Ruffalo em uma publicação no X.

Tudo começou quando o artista se manifestou publicamente acerca da aquisição da Warner Bros por parte da família Ellison, alegando que os proprietários da Paramount são apoiadores de “uma das forças mais destrutivas e desumanas do mundo”, em uma clara referência às Forças de Defesa de Israel.

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Na sequência, um porta-voz da Paramount veio a público condenar os comentários do ator, afirmando que o discurso ecoa estereótipos antissemitas. “Palavras como ‘genocídio’ e ‘apartheid’, aplicadas a uma transação corporativa, não são apenas erradas — são um exagero inadmissível e banalizam o sofrimento real que essas palavras pretendem descrever. Isso não merece uma resposta na mesma moeda — e, para deixar claro, não toleramos preconceito de nenhum tipo, contra ninguém”, completou.