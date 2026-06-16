A reação de Margareth Dalcolmo ao ser mencionada em novela da Globo

Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e especialista em doenças respiratórias, Margareth Dalcolmo, 71 anos, é uma das mais respeitadas médicas e cientistas brasileiras da atualidade. Em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela conta qual foi sua reação ao ser mencionada, junto com outras duas médicas de referência na sociedade, em uma novela recente da TV Globo:

“Eu assisto pouco (a séries médicas), mas confesso que fiquei muito comovida quando uma novela há algumas semanas (Três Graças, na TV Globo) terminou mostrando uma jovem médica se formando e, em seu discurso de formatura, ela citou que gostaria de se pautar com exemplos como o meu, da doutora Nise da Silveira e Zilda Arns, com quem trabalhei bem mais jovem em pesquisas de pneumologia em áreas desfavorecidas. Fiquei muito contente, esse reconhecimento é o que vale a pena”.

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Captação de imagens e dição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

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